遭嗆輸50萬票　柯志恩再說陳其邁不是暖男

國民黨高雄市長參選人依據選戰節奏，周一北上媒體受訪打空戰，今（1）日一早接受廣播節目專訪，對於有網友嗆她會輸50萬票，柯志恩說「不想打賭、沒有任何根據」認為這種言論不值得回應，談到參選人設，柯志恩再說「接觸過陳其邁的人，沒有人會覺得他是暖男」，高雄市長陳其邁則回應，現在離選舉很遠，還是以市政優先。
柯志恩接受廣播節目專訪，主持人黃揚明直言，許多人不看好柯志恩的選情，更有網友推估柯志恩可能大輸陳其邁50萬票，柯志恩說「根本不想打賭、沒有任何根據」，她認為，起碼要根據過去20幾年中選會資料，及每一屆的仇恨值、公投、補選及罷免票數來估算，「這種50、60萬都是隨便嗆的，不值得回應」。
對於她跟陳其邁的人設，柯志恩再度說「接觸過陳其邁的人，沒有人會覺得他是暖男」、「如果他叫溫暖、我柯志恩就是溫柔了，連我自己都不相信好嗎」，認為可以稱讚陳其邁認真、很拚，但確實不暖。
高雄市長陳其邁今日一早到喜憨兒創作料理店訪視，庇護工場負責人蕭淑珍則讚陳其邁是最溫暖的市長，並說在這次疫情期間，對弱勢朋友的任何要求，包括疫苗施打或快篩劑都是有求必應，真的是非常非常溫暖的暖男；對於網友估柯志恩會輸50萬票，陳其邁則說，現在離選舉很遠，還是以市政優先，尤其對於弱勢市民的照顧是關心的一個重點。