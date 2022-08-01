CRPD第二次國家報告審查會今登場　蘇貞昌細數成果

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蘇貞昌致詞時表示，台灣現在雖然不是聯合國會員國，但基於對人權價值的認同和重視，自願性地落實CRPD規範的國家義務，並建立國家報告在地審查制度。
蘇貞昌進一步指出，從第二次國家報告可看到政府過去4年來許多具體努力的成果，包括已完成修正449部違反CRPD的法規及行政措施，例如法官法、醫師法、社會工作師法等，刪除因身心障礙而限制人民領取執業執照或執行職務的規定；108年明定台灣手語為國家語言，保障聽覺功能或言語功能障礙者使用台灣手語參與談會各領域活動的權利；111年出版《台灣易讀參考指南─讓資訊易讀易懂》，各部會齊力於教育、就業、選舉、文化生活領域推展易讀概念，提升心智障礙者的資訊近用權；並持續推動建築物、交通運輸及道路無障礙，以全面因應高齡化社會來臨，民眾因為失能或老化所需要的無障礙環境支持。
衛福部長薛瑞元致詞時表示，審查會議的場外亦同步辦理「藝情時光—身心障礙創作主題展」，這是由身心障礙團體主導並由障礙者參與協作的展覽，本次展期至8月3日，地點在南港展覽館2館7樓星光長廊，每天提供3場次專人導覽，現場並備有手語翻譯、中英文語音導覽，並且特別設置專題網站，以線上瀏覽、分享推廣方式，期待讓更多人能夠無距離、零時差透過線上方式觀賞展覽。
衛福部說明，CRPD為21世紀的第一個國際人權公約，強調身心障礙者完整享有所有人權與基本自由之重要性，影響著全球身心障礙者之權利甚鉅，接下來為期3天的審查會議，國際審查委員將與政府代表及非政府組織代表進行建設性的對話，藉以瞭解我國落實CRPD之現況，就待改善之處提出具體建議。