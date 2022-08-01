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午後雷雨報到！17縣市大雨特報　出門記得帶傘免成落湯雞

▲受到低壓帶影響，各地午後對流發展旺盛，氣象局稍早針對全台17縣市發布大雨特報，提醒民眾午後外出記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲受到低壓帶影響，各地午後對流發展旺盛，氣象局稍早針對全台17縣市發布大雨特報，提醒民眾午後外出記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-01 13:17:572022-08-01 13:25:39

第5號颱風「桑達」目前已經減弱為熱帶性低氣壓，而第6號颱風「翠絲」逐漸北上後預計今（1）日也會減弱為熱低壓，雖然兩個颱風對台灣陸地都沒有影響，不過隨著低壓帶慢慢移入，今日午後各地對流發展旺盛，容易有短延時強降雨出現，中央氣象局稍早發布針對17縣市發布大雨特報，包括台北市、新北是、彰化線、雲林縣、南投限、宜蘭線、花蓮現地區及其他各地山區都有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，午後外出記得要攜帶雨具備用。

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目前大雨特報發布範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。氣象局稍早也針對彰化、雲林、南投發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分；請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

此外，今日白天各地依舊相當炎熱，氣象局也發布高溫資訊，提醒中午前後宜蘭縣、台東縣地區，台北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣地區，新北市盆地為黃色燈號，民眾外出務必要注意防曬，並多補充水分以免中暑。

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