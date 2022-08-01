訪韓時間確定！韓國證實：裴洛西4日將與國會議長會談
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日展開亞洲行，在已經公佈的正式行程當中，至今始終沒提到台灣，引起外界關注。先前曾有消息指出，裴洛西可能會在4日訪台，不過現在已經確定，裴洛西那天將會與韓國國會議長金振杓會面，並展開約50分鐘的會談，預計話題將會談論到印太地區的安保問題、經濟合作以及氣候危機。
根據《韓聯社》報導， 金振杓1日時表示，4日上午將會在韓國國會接見室與美國眾議院議長裴洛西會面。兩人將會就印度太平洋地區的安保問題、經濟合作以及氣候危機等議題，進行約50分鐘的會談，協商韓美兩國的共同合作方案。
在會談之後，預計裴洛西會協同金振杓聯合發表共同聲明，並共進午餐。
先前曾傳出，裴洛西會在4日時經由菲律賓克拉克美國空軍基地訪台，與總統蔡英文見面。5日時再轉往日本東京橫田美國空軍基地，與日本首相岸田文雄會面。不過韓國當局雖尚未公布她抵達韓國的具體時間，但已證實裴洛西到訪的日子，而裴洛西是否訪台如今也眾說紛紜，裴洛西可能會以個人名義來台，不過一切仍未可知。
目前裴洛西已經抵達新加坡，預計會停留到2日，期間將與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），且會與多名內閣部長會面。