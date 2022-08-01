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工總發布白皮書提9大建言　苗豐強籲台灣成區域運籌中心

▲全國工業總會今（1）日發布「2022年全國工業總會白皮書」，工總理事長苗豐強提出9大建言。（圖／NOWnews資料照）
▲全國工業總會今（1）日發布「2022年全國工業總會白皮書」，工總理事長苗豐強提出9大建言。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-01 13:53:33

全國工業總會今（1）日發布「2022年全國工業總會白皮書」，針對產業、能源、兩岸關係、通膨等議題，提出9大建言如推動台灣成為區域運籌中心、全力推動低碳轉型等，藉此讓國內產業轉骨，維持台灣穩定發展。

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工總今天舉辦「2022年工總白皮書發表記者會」，連續發表白皮書邁入第15年，同時也是工總理事長苗豐強上任後首度向政府提出政策建言，今年的白皮書內容包括8個單元，涵蓋74項議題、208項建議，以及9大面向建言。

其中，苗豐強提出的建言包含，推動台灣成為區域運籌中心、打造陸海空新興產業體系、加速基礎建設更新速度、多元布建新能源保穩定供電、全力推動低碳轉型、解決人口危機與人力資源不足困境、協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組、強化新南向政策效益，以及重啟兩岸對話，恢復民間互動交流等。

苗豐強致詞時表示，過去數十年，在享受全球化紅利的同時，所帶來的有資源分配不均、貧富、環境汙染等問題日益加大，引發全球利弊得失的反思，在美中貿易戰以及COVID19新冠疫情後，供應鏈更加分散，「全球在地化」逐漸成為新趨勢。

苗豐強進一步提出「區域運籌中心」的構想，其中除了包括目前政府推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」之外，更應注重台灣的軟硬實力結合，而終極目標希望能達到產業創新、人才流動、服務業與金融業接軌國際。

他認為台灣應以亞洲地區區域運籌中心為起始點，鞏固在亞太地區供應鏈中無法被取代的核心地位，並扮演資源整合的角色，成為區域中指揮調度、資源分配的中心，使台灣產業結構朝向多元化發展，「藉由產業的全面轉骨，維持台灣的經濟成長與發展動能。」

對於近年台灣迎來史上最大的投資潮，苗豐強覺得不該僅滿足於投資、經濟上的亮眼成績，更應檢視產業在過度集之際，傳統產業與中小企業在通貨膨脹與供應鏈變化下所面臨的困境。

他進一步建議，為了協助解決產業經營問題，政府勢必要加大力道推動新興產業，促進關鍵零組件與重要材料產業發展，加速技術移轉與產業國產化，如此才有機會精進我國技術與人力素質，增強產業體質。

此外，苗豐強也提到，政府應持續注意區域全面經濟夥伴協定（RCEP）未來發展、2050淨零碳排、糧食與能源危機等棘手問題，確保台灣謹慎應對內外在情勢變化，並在經濟軌道上穩定成長，因此因此今年白皮書共提出74個議題、208項具體政策建議，盼未來政府政策制定。

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