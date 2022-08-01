歡聚父親節　百貨集結知名餐飲推限定套餐、吸睛蛋糕

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大立A館8F食懷鐵板料理主廚推薦聚餐慶祝最受歡迎的「龍蝦海陸套餐」，提供鮮美龍蝦搭配上等肉品多種選擇。A館8F「十二月」3~4人份套餐，內含鮮味十足的紅蟳粥兩人份乙隻，加上開胃私房菜：泰式打拋豬、老皮嫩肉、川味麻辣水煮魚、沙茶海鮮炒麵、豆酥高麗菜，以及骰子蘿蔔糕，活動期間只要2,088元（須提前1~2天預訂套餐)。
夢時代「小蒙牛」祭出2人同行贈4人同行1人午餐免費招待券；「時時香」推出7菜1湯搭配人氣飲品與無限好米的5人主廚推薦套餐；「TGI FRIDAYS」則有經典豬肋排佐鮮嫩半雞、沙朗牛排及精選配菜的霸氣總裁拼盤。超人氣排隊港點品牌「點點心」高雄首店於夢時代B1F盛大開幕，店內設計帶入港都海洋元素，配置「海浪卡座式包廂」讓消費者用餐時可兼具隱蔽性與舒適性；開幕首周推出「高雄人9等了」活動，於夢時代店加入品牌會員並輸入指定關鍵字即可享有豬仔流沙包9元優惠(原價128元)，同時加碼無限量發放「高雄人全單9折券」。
美味又吸睛的父親節蛋糕，也是慶祝的好選擇。夢時代「星巴克」主打夏季限定芒果布蕾夏洛特與栗子布蕾焦糖蛋糕兩種；「心之和」搬出期間限定、倍受消費者喜愛的鹿谷烏龍茶重乳酪蛋糕，「不二緻果」有結合蜜紅豆、蜜地瓜、白巧克力起司慕斯、芋頭慕斯、香草奶醬與布朗蒂蛋糕創造豐富層次的甜蜜盛夏蛋糕，「COLD STONE」則推出超人氣療瘉角色「熊大」造型冰淇淋蛋糕。