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回應工總白皮書建言　經濟部：雙方合作與時俱進

▲針對工總今（1）日發表2022年白皮書，經濟部回應與工總的合作將與時俱進，經濟部長王美花也說，對工總的意見會謹慎看待。（圖／NOWnews資料照）
▲針對工總今（1）日發表2022年白皮書，經濟部回應與工總的合作將與時俱進，經濟部長王美花也說，對工總的意見會謹慎看待。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-01 17:28:182022-08-01 18:47:11

全國工業總會今（1）日發表2022年白皮書，以「轉骨」為題提供政府建言，經濟部稍早回應指出，工總是產業部門重要公協會，也是經濟部的合作夥伴，雙方剛共同成立「產業碳中和聯盟」，也是經濟部推動碳排查及相關講習的協力夥伴，經濟部稱與工總的合作將與時俱進，經濟部長王美花稍早受訪時也說，對工總的意見會謹慎看待，經濟部願意與工總持續交流討論。

對於工總最新發表的2022年白皮書，經濟部首先指出，有關白皮書對新興產業的建議，政府會與產業共同把握未來商機，例如，經濟部將電動車發展列入今年所發布「台灣2050淨零排放路徑」的關鍵產業，協助車廠建立生產能量，並輔導零組件業者研發關鍵零組件；在離岸風電部分，經濟部透過政策機制，引導國內廠商投入及生產；同時，也要運用台灣資通訊及製造業的競爭優勢，爭取未來太空及低軌衛星的可能商機。

至於在用地與人才議題上，經濟部表示，為滿足產業發展用地需求，已用台糖農場土地開發為產業園區、只租不售模式推動。目前陸續核定設置嘉義縣「中埔產業園區」、「水上產業園區」及台南市「新市產業園區」；同時推動「領航企業研發深耕計畫」，吸引與國內產業互補互利跨國企業，引進前瞻關鍵技術及國際人才來台，並與台灣產業合作研發。

至於外界關切的電力供應問題，經濟部強調，不含再生能源，2025年前預計新增的供給容量大於除役的機組容量超過300萬瓩，而目前燃料成本大漲是全球性問題，無論有無使用核電，漲幅多數皆大於台灣。

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王美花今日出席「台電公司職場互助教保服務中心」聯合揭牌儀式前受訪時提到，政府本來就有電價平穩機制， 但由於今年國際燃料上漲太多，導致基金無法支應，雖然對用電大戶有調漲15%，但與國際電價相比，還是數一數二的低，稱「很多大企業都有在國際設廠，大家都了解。」

針對工總談及核電議題，盼政府能用科學的方式思考，王美花回應，核能只要期限還沒到，都還是繼續使用，但之前提到的核二1號機是地方反對中央把燃料把取出新建乾式儲存場，甚至連用到期滿都無法，大家對核能的看法，需要中央、地方、社會各界齊心討論。

經濟部稍早也指出，歐盟近期雖將核能納入永續分類標準，但其中包括需於2050年前找到高階核廢最終處置設施等明確的前提條件，突顯台灣地狹人稠，對於處理核廢料的高度困難，而台灣產業最迫切要滿足國際綠色供應鏈RE100中並沒有核能，因此目前大力布建的再生能源，對國內產業外銷出口才有幫助。

經濟部進一步強調，邁向2050淨零轉型，需要公私部門的協調合作，針對工總建議增加中小企業輔導措施部分，經濟部也協助中小企業淨零轉型，包含透過建置碳估算工具協助中小企業掌握自身碳排放量與排放熱點，並提供中小企業諮詢診斷服務，協助中小企業執行減碳計畫等，同時也持續協助將原本的7家國內碳查證機構，增為9家，並將持續擴大。

最後，經濟部稱後續會與工總持續溝通對話，共同讓台灣產業發展持續走向國際。

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