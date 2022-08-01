Toyota 玩具復活節 7/30 開跑 活動持續至年底
「Toyota 玩具愛分享」系列活動由和泰汽車與台灣玩具圖書館協會合作舉辦，活動包含：全台 Toyota 服務廠玩具回收、小小技師體驗營、玩具巡迴車、傳愛背包、玩具復活節，其中玩具復活節下半年場次於 7 月 30 日盛大開跑，活動地點在玩具圖書館協會位於桃園的玩具共享園區預定地，現場超過 5 百多位民眾參與，還有桃園市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、復旦國小、圳頭國小、瑞塘國小等單位共襄盛舉。
Toyota 玩具復活節包含兩大主軸活動：「闖關遊戲攤位」及「環保玩具 DIY 體驗」，「闖關遊戲攤位」透過創意巧思將二手玩具搖身變成好玩有趣，且具有環保教育意義的小遊戲，並呼應聯合國永續發展的理念，讓親子實踐綠色生活，例如透過海廢驚喜箱呼籲民眾守護海洋；在操作冰淇淋玩具時提醒大家外出自備環保餐具。「環保玩具 DIY」則是讓小朋友動手將不再使用的東西變成意想不到的新物品，激發小朋友想像力。
9-12 月 13 場 Toyota 玩具復活節，邀請大小朋友共同參與、深耕環保教育！Toyota 玩具復活節今年還有 13 場活動，從 9 月持續舉辦到 12 月，巡迴宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、雲林、嘉義、南投、台中、苗栗、彰化、新竹等多個縣市，玩具復活節的闖關遊戲攤位不需要提前報名，不需要任何報名費用，是家庭周末出遊的好選擇，邀請大家一起來玩樂中學環保。
提醒民眾，環保玩具 DIY 因事前準備材料需要，必須提前線上報名，環保玩具 DIY 每場活動限額 100 組（含親子），小朋友建議年齡為 5~12 歲，每場保留 20 組 Toyota 車主專屬名額（含親子），請 Toyota 車主至活動網頁查詢方便場次及地點，透過活動網頁線上報名。
- Toyota 玩具復活節資訊：https://ourl.tw/a5sKFh
- Toyota 玩具愛分享系列活動資訊：https://ourl.tw/Axypg1