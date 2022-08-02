《老少女》3影后破尺度「裸背按摩」　嚴藝文嬌喊好害羞

實境節目《老少女奇遇記》上週播出第4集，成功完成第二趟的台南之旅，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在本集中奉獻出從影以來最大尺度，初次在螢幕前展現赤裸裸的美背按摩秀，讓嚴藝文喊：「好害羞！」不過在旅途尾聲時，遭遇全台三級警戒，時隔一年才成功回到全美戲院，舉辦《無言的山丘》重映，讓楊貴媚有感而發。
楊貴媚分享：「時隔30年看到《無言的山丘》真的有很多感觸湧上心頭，當你有一些生命的累積在身體裡面，在回過頭去看這部電影的時候，才會了解當時那個年代人們為了生存、為了活下來、為了家園努力的那種心情。很高興我能參與那個年代一部這麼重要的作品，也很高興這麼重要的作品有被保留下來。」
《老少女奇遇記》去時隔一年才重回台南完成拍攝，但沒想到讓主持人感觸的並不是時間，而是疫情過後的「體重」變化。鍾欣凌就坦言三級警戒期間在家過得太放肆，每天在家就是吃，當開工要回來拍攝時才驚覺來不及減肥了，她分享：「其實回到那個地方還滿奇妙的，怎會會一晃眼就一年過去了，看到節目的畫面出來，看看我跟嚴藝文2個，回來身材多麼不檢點啊，一看到自己的畫面都馬上尖叫不敢看。」嚴藝文也笑說：「我們當時真的就停在一頓火鍋晚餐，那頓吃完後隔天一早就因為三級警戒停止拍攝回到台北，當節目剪接出現一年後的畫面時，如果不解釋觀眾應該會以為是那頓火鍋讓我們食物中毒，整個人都腫了一圈，真的嚇死人。」
《老少女奇遇記》去年在台南拍攝期間剛好碰上三級警戒，時隔一年才重回台南完成拍攝，但沒想到讓三人感觸的並不是時間，而是疫情過後的「體重」變化。鍾欣凌就坦言三級警戒期間在家過得太放肆，每天在家就是吃，當開工要回來拍攝時才驚覺來不及減肥了，她分享：「其實回到那個地方還滿奇妙的，怎會會一晃眼就一年過去了，看到節目的畫面出來，看看我跟嚴藝文兩個，回來身材多麼不檢點啊，一看到自己的畫面都馬上尖叫不敢看。」嚴藝文也笑說：「我們當時真的就停在一頓火鍋晚餐，那頓吃完後隔天一早就因為三級警戒停止拍攝回到台北，當節目剪接出現一年後的畫面時，如果不解釋觀眾應該會以為是那頓火鍋讓我們食物中毒，整個人都腫了一圈，真的嚇死人。」
※【NOWnews 今日新聞
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