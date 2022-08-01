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Jaguar Land Rover 台灣授權經銷商 LINE 帳號啟用 限時禮遇活動起跑

▲ Jaguar Land Rover 台灣授權經銷商 LINE 帳號啟用 限時禮遇活動起跑
▲ Jaguar Land Rover 台灣授權經銷商 LINE 帳號啟用 限時禮遇活動起跑

2GameSome - 有車賞

2022-08-01 14:55:00

Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎導入數位服務的全新概念，宣布 8 月 1 日起啟用 Jaguar 與 Land Rover 台灣授權經銷商品牌 LINE 官方帳號。此外，為慶祝 LINE 官方帳號啟用，即日起至 10月 31號，推出限時車主回饋禮遇活動，凡符合資格且完成相關指定步驟，即有機會獲得最高萬元禮遇金。

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Jaguar 與 Land Rover 台灣授權經銷商品牌 LINE 官方帳號，使用者可依品牌選擇各別獨立的台灣授權經銷商品牌 LINE 官方帳號，選擇所在區域的經銷據點與其官方帳號串聯，透過會員註冊快速連結與在地經銷商之間便利且專屬的客戶服務流程。

功能方面，使用者可透過 LINE 頁面即時查詢 Jaguar 或 Land Rover 所有車款資訊與安排線上預約試駕，並了解有所在區域的經銷商所舉辦的專屬活動與累計獎勵點數功能。綁定會員後，更可提供專屬一對一服務專員即時服務。在未來，也將持續推出不定時的會員限定活動等更多線上專屬體驗。而 Jaguar 與 Land Rover 雙品牌的車主，亦可透過 LINE 官方帳號進行線上回廠預約、車輛使用手冊查詢與道路救援等專屬服務，另有最新原廠精品、車款專屬原廠配件、舊車鑑價等服務可供線上諮詢。

為慶祝 Jaguar 與 Land Rover 台灣授權經銷商品牌 LINE 官方帳號正式啟用，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎推出限時車主回饋禮遇活動，活動期間於 2022 年 8 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日止，凡 Jaguar 與 Land Rover 車主於活動期間內加入任一經銷商 LINE 官方帳號並註冊成為會員者，即可獲得 100 元禮遇金乙份；完成上述步驟且透過分享連結邀請親友加入官方帳號註冊會員並實際到訪展示中心試駕後，每完成一名推薦，將可另外獲得 500 元禮遇金乙份，每位車主最多可推薦 30 位。此外，親友完成試駕後也可獲得 500 元禮遇金乙份。完成限時車主回饋禮遇活動所獲得的禮遇金可於 2022 年 12 月 31 日前至所註冊之 Jaguar、 Land Rover 授權經銷商據點進行消費折抵或購買原廠精品。車主回饋禮遇活動最高可獲得萬元禮遇金，更多活動規範與說明請至 Jaguar、 Land Rover 官方網站活動頁面或洽詢全台授權經銷商。

台灣授權經銷商品牌 LINE 官方帳號 : 

Jaguar : ( https://linktr.ee/jaguartaiwan )

Land Rover : ( https://linktr.ee/landrovertaiwan )

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