▲ 2023 年式Nissan Leaf 125.9 萬元起展開預售 首度導入高階長程勁化版

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電能大躍勁 負擔更輕省
2023年式 Leaf 全新推出長程勁化版規格，搭載 62kWh 容量的鋰電池模組，電能大躍勁，相較 2020 年 Leaf 提升 50% 電池容量，最大馬力提升 45% 可輸出 214hp 及 34.68kg-m 最大扭力，同時續航力亦提升 48% 可達最高續航里程463公里（依 NEDC 測試標準），在電池、續航力、馬力及扭力都有所提升。
簡約外觀直覺操作 舒適駕馭體驗再進化
全新 2023 年式 Leaf 更全面使用 Nissan 全新廠徽，外觀採用全新設計 V-motion 黑化水箱護罩、發光式前廠徽以及全新17 吋六爪式電馭鋁圈。車色以珍珠白車身搭配淬鍊黑車頂 two-tone 設計為主，另外可以相同車價接訂生產天空藍車身搭配淬鍊黑車頂及淬鍊黑二款車色，供車主多種選擇。內裝導入高質感皮椅，附前/後加熱座椅功能。
全新 2023 年式 Leaf 全車系標配 NIM 智行科技主動安全配備，包含 IEB 防追撞緊急煞車系統、ICC 智慧型定速控制系統、LDP 車道偏離預防系統、AVM 環景影像系統、RCTA 後方車側警示系統以及 BSW 盲點警示系統。
後勤支援免煩惱 保固完善最安心
全新 2023 年式 Leaf 適用於全台超過 1 千座公共充電站點，裕隆日產亦提供 8 年或 16 萬公里鋰電池保固。在銷售、保養、維修方面，全台更設有 68 間營業據點與 23 間服務廠。
詳情請參閱官方網站 https://event.nissan.com.tw/2022leaf_presale_event/。