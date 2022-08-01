COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藝人周渝民夫婦遭騙3447萬元　保險公司澄清說明

▲周渝民夫婦遭保險業務員詐騙3447萬元保費，為此，相關的保險公司公勝保經澄清說明該業務員不是公司員工，並發出5點聲明澄清。（圖／擷取自公勝保經youtube）
▲周渝民夫婦遭保險業務員詐騙3447萬元保費，為此，相關的保險公司公勝保經澄清說明該業務員不是公司員工，並發出5點聲明澄清。（圖／擷取自公勝保經youtube）

記者許家禎／台北報導

2022-08-01 15:21:16

藝人周渝民（仔仔）與太太喻虹淵因保險業務員謊稱以現金支付保險費能打折的說詞，詐騙保險費3447萬元，直到保險公司不斷催繳，才發現上當受騙。而遭指控的公勝保經今（1）日也喊冤，表示該業務員不是公司員工，並發出5點聲明澄清，呼籲投保大眾盡量採取自動轉帳或自行匯款等常規方式辦理，以免徒生憾事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對媒體刊載「知名藝人周渝民、喻虹淵遭馮瑤華詐騙保險費3447萬元」一事，公勝保經鄭重否認馮瑤華為公司所屬保險業務員；且全案純屬周、喻二人以現金託付馮瑤華女士，代其向保險公司繳交續期保險費，進而遭受侵占之事。 

公勝保經就相關事實澄清並聲明如下：

一、2018年間，知名藝人周渝民、喻虹淵確有透過本公司所屬蘇姓保險業務員投保保險，但所投保保單性質為利率變動型保單，為到期保本，並依保險公司宣告利率配發收益之險種，並非媒體所載之「投資型保險」，媒體對此內容有所誤會。

二、再者，媒體新聞內文所指之馮瑤華女士，始終未曾任職本公司擔任保險業務員；相關媒體未就此事向本公司查證，即逕行刊登，殊屬憾事。

三、經公司查知，相關保單之投保過程，是由馮瑤華向周、喻二人推介保險商品，並出示明載公司蘇姓業務人員之投保建議書，此後保險公司製發保單也明示保險業務員為蘇姓業務人員，並由周、喻二人簽收確認。

四、綜上所述，顯見本事件核心所繫，在於周、喻二人若堅持原本以自動轉帳扣繳保險費（保單之首期保險費即以自動轉帳方式繳交），本無出事可能；但卻輕信馮瑤華女士「以現金繳納保險費將可獲得較高折扣」之說詞，而將第二年度後之續期保險費託付馮瑤華繳交，導致保險費遭受馮瑤華侵吞。且由本公司迄今未曾接受檢調機關傳訊或函查等情可證，本公司於馮瑤華侵占周、喻二人保險費一事，誠屬無辜之第三人。

五、最後，本公司就周、喻二人遭受馮瑤華女士侵占鉅額保險費一事，深表遺憾。並呼籲投保大眾，關於自身保險費之繳交，盡量採取自動轉帳或自行匯款等常規方式辦理，以免徒生憾事！

台股早盤跌百點、終場收小跌　「鋼鐵人」一飛衝天飆漲停

兩岸緊張！台積劉德音：若受武力威脅、世界秩序將被破壞

我是首投族／淡江之聲總監：別為搶選票　放棄實現好政策

今日來講股／升息、基本面衰加縮表　台股走升沒那麼快

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀