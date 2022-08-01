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裴洛西擬訪台　CNN分析台灣當局「反應低調」背後原因

▲美國眾議院議長裴洛西是否真的會在8月訪台一事，再度引發兩岸關係緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西是否真的會在8月訪台一事，再度引發兩岸關係緊張。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-01 15:26:16

美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行究竟有沒有要「順道訪台」，不僅各界都在猜，更是華府與北京、美國白宮與國會針鋒相對、隔空喊話的重要議題，目前裴洛西公布先抵新加坡，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，台灣民眾乃至當局相較於美中，似乎更對「論文抄襲門」興致勃勃，裴洛西來台當局卻「反應低調」，背後原因代表台灣「發現自身處境尷尬」。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日展開亞洲行，此行將率國會代表團訪問日本、馬來西亞及新加坡，台灣行程僅列「暫定」，外界擔心台海局勢是否會因此擦槍走火，但美國有線電視新聞網《CNN》駐台灣國際新聞製作人艾瑞克（Eric Cheung）認為，他自己的觀察是「台灣政府遠比華府與北京安靜」，總統蔡英文對此事並無發表太多看法，外交部對外則稱「沒有接獲確切訊息，也沒有進一步評論」，僅行政院長蘇貞昌除表達對裴洛西支持台灣的感謝，但也僅說了「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。

艾瑞克引述國際分析家的看法指出，台灣當局保持低調代表台灣已發現自身處境尷尬，背後原因恰好與美國、中國相關，首先對台灣來說，為抵禦中國的侵略野心，在軍事上必須倚賴美國，因此自然不宜婉拒美國政壇重量級人物的支持；而裴洛西訪台若確實成行，台灣也沒有敲鑼打鼓迎接貴賓，對著北京火上澆油，那麼台灣多少能規避責難，中國的矛頭將對準華府，而不是台灣。

官方態度如此，那麼社會大眾和新聞媒體的反應又是如何，艾瑞克則引述國際政論網站《破土》（New Bloom）創辦人丘琦欣的觀點表示，對於中國頻繁的恫嚇，台灣民眾早就將他視為一種背景噪音（background noise），因此根本不擔心中國會因為裴洛西來訪而強烈反彈；艾瑞克認為，裴洛西若放棄台灣行程，會讓美國對中國的反應示弱，各方頻繁揣測反而會迫使中國無法低調，「必須做出反應，甚至小題大作」。
 

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