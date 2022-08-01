「找回行動力．看見新膝望」健檢義診 台中場5日登場

疫情讓不少人宅在家缺乏運動及鍛鍊，行動力大大減弱。守護民眾健康， AHK 亞洲健康王結合專業醫療團隊，主動走入社區舉辦「找回行動力．看見新膝望」全台健檢義診活動，首場於 5 日下午 2 時起在 JMall 廣場登場，將為民眾免費進行骨密度檢查、體脂肪量測等，並為民眾分析關節保健的各種疑難雜症。

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AHK 亞洲健康王與專業醫師團隊攜手辦理的「找回行動力．看見新膝望」全台健檢義診活動，將巡迴北、中、南三區進行， 內容包括量血壓、測量體重及體脂、骨密度檢查外，並邀請台中澄清運動治療中心治療師、台北懷寧醫院骨科主治醫師戴念國、輔仁大學附設醫院骨科主治醫師徐得愷隨行義診。

▲AHK亞洲健康王結合專業醫療團隊，主動走入社區舉辦「找回行動力．看見新膝望」全台健檢義診活動。（圖／主辦單位提供）

AHK 亞洲健康王近期與七十年老品牌台塩生技研發團隊合作，開發有助調節骨關節、肌肉不適等症狀的「台塩生技補股胜肽」，由模仿天王郭子乾擔任代言人。郭子乾曾在拍戲途中，因椎間盤突出痛到直呼「像半身不遂」。

他說，當時經醫師檢測，不僅骨質疏鬆，脊椎、膝蓋也已退化，甚至壓迫到神經，膝蓋的軟骨也磨損嚴重，不只走路，上下樓梯也有疼痛感。因緣際會接觸到合適的保健品，現在狀況有明顯改善。他分享自身經驗，建議和他一樣有退化及疼痛問題的民眾，找到適合的保健品搭配復健，就可以相輔相成找回「新膝望」。