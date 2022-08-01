鞏固高雄港貨櫃樞紐！長榮海運打造高港7櫃中心機具陣容
長榮海運公司斥資百億元，購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，首批機具於今(1)日上午運抵高雄港，以打造高雄港第7貨櫃中心機具黃金陣容，為7櫃營運開啟序幕。
台灣港務公司總經理陳劭良表示，港務公司於107年12月11日與長榮海運公司共同簽署高雄港第7貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約，第1期S5至S3B碼頭，以及部分後線場地，已於今(111)年6月22日交付，以供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，首批今(1)日運抵高雄港，有4部25ROW遠端操控橋式機和1部自動化門式機。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港第7貨櫃中心為總長度2415公尺、水深18公尺之新式深水貨櫃碼頭，具有優越碼頭條件，可同時提供5艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸，年裝卸能量達450萬TEU，加上輔以先進前後線機具設備，將可提升裝卸效率，以大幅降低船舶在港作業時間。
王錦榮並指出，長榮海運公司預計於112年5月，啟動第7貨櫃中心第1期營運作業，此次大舉投入百億元機具設備，以宣示長榮海運公司持續深耕高雄港，作為東亞地區轉運基地，將有助於鞏固高雄港貨櫃樞紐港之地位，並提升長榮海運公司長期競爭力，再創雙方成長高峰。