遠端影像監控設備協尋立功 80歲走失阿嬤「入鏡」尋獲

台中市環保局架設的遠端影像監控設備，除了可查緝非法棄置廢棄物，也能協助尋人立大功。環保局日前接獲求助，指高齡80歲的阿嬤疑似走失，立即調閱附近的遠端影像監控設備，發現阿嬤走入樹林後便未再出來，立即動員到場搜尋，並及時尋獲送醫觀察，所幸身體無恙已順利返家。





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「非常振奮！」環保局長陳宏益獲悉表示，遠端影像監控設備除了強化非法棄置廢棄物查緝工作，也能發揮協尋助人功能，幫忙尋獲走失阿嬤，也算意外立功，期許未來能持續發揮守望相助功能。





▲台中市環保局架護的遠端影像監控設備協助尋人，80歲走失阿嬤「入鏡」被尋獲，幸無大礙。（圖／環保局提供）

環保局指出，7月29日傍晚，接獲沙鹿區西勢里長蔡坤地通報，當天早上7點多，有位80歲的阿嬤疑似走失，家屬遍尋不著心急如焚。里長表示，依阿嬤走失路線，可能有行經監控廢棄物的棄置熱區，緊急促請環保局協助調閱附近的遠端影像監控設備查看。





經環保局立即搜尋雲端影像紀錄，發現阿嬤最後行蹤在10點57分，出現在離阿嬤家2公里遠的產業道路上，監控畫面看到阿嬤走入旁邊樹林後便未再出來，經里長及家屬動員到場搜尋，順利找到阿嬤送醫觀察，所幸身體無恙，目前已返家休養。





蔡里長指出，自從環保局在非法棄置熱區及特定零星棄置重點架設遠端影像監控設備，已大幅降低里內非法棄置廢棄物的發生率，這次又能即時利用監控設備順利尋獲走失阿嬤，獲得里民大力稱讚。





環保局表示，近年來陸續在非法棄置熱區及特定零星棄置重點，架設遠端影像監控設備加強查緝，今年上半年已查獲非法棄置廢棄物13件，除了強化非法棄置廢棄物查緝工作，盼未來能持續協助鄉里，造福民眾。









