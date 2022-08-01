蔣萬安邀功不孕症補助成果　林靜儀揭時序：收割讓人不齒

我是廣告 請繼續往下閱讀
林靜儀指出，行政院能在短時間內推動上路的關鍵，就是積極設法找出財源。然而在去年底，國民黨立院黨團為了無理杯葛議事運作，拒審今年度中央政府總預算案，當時蔣萬安不但沒有站出來捍衛，還配合國民黨團動作，讓已申請不孕症擴大補助的夫婦，差點領不到，如今，蔣萬安竟還敢大言不慚地說都是他的功勞，實在令人感到不齒。
林靜儀指出，若按照蔣萬安的邏輯來看，只要有質詢就是不孕症擴大補助的推手，那2017年立委劉建國，以及在2019、2020年包括立委邱志偉、邱泰源、管碧玲、吳玉琴等人，也針對不孕症補助提出相關質詢。這些查詢議事系統和新聞都可以知道，反觀蔣萬安則是到2021年3月才第一次提出質詢，現在卻為選舉向市民邀功。
林靜儀強調，每項政策能夠成功推動，背後都是許多人的付出努力，包含為民喉舌的立委們，與尋求解方的行政部門和總統蔡英文。蔡英文在2019年總統初選後，就已要求幕僚研議不孕症補助，2020年時任衛福部長的陳時中得到蘇貞昌允諾，甚至要求加快、加碼，該政策才有辦法提早1年上路。
林靜儀表示，事實勝於雄辯，因為許多朝野立委們不斷地就不孕症議題提出質詢，督促行政部門研議如何擴大補助，陳時中擔任部長期間與衛福部的同仁積極努力，加上蔡英文、蘇貞昌大力支持，如此有執行力的行政團隊，才能找出財源、制定執行細則，進而讓政策在最短時間上路。蔣萬安為了選舉割稻尾的行徑，實在是經不起檢驗，只會讓人看破手腳。