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蔣萬安邀功不孕症補助成果　林靜儀揭時序：收割讓人不齒

▲蔣萬安獨攬不孕症擴大補助成果挨批收割。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安獨攬不孕症擴大補助成果挨批收割。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-01 17:07:20

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安及其團隊對外宣稱不孕症擴大補助是其功勞，並批評前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中跟行政院是拿香跟拜，民進黨發言人林靜儀今（1）日下午表示，不孕症擴大補助是許多朝野立委共同努力爭取，蔣萬安僅憑2次的質詢與提出臨時提案，就想1人獨攬所有成果，將立院其他立委們付出抹煞殆盡，分明就是在割稻尾。

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林靜儀表示，民進黨立委管碧玲質詢後1週就找國健署研議細節，真正希望推動政策的委員，除了質詢之外，還需要盤點資源、確定細節，難道蔣萬安連這個基本功都不知道，就想要搶功？

林靜儀指出，行政院能在短時間內推動上路的關鍵，就是積極設法找出財源。然而在去年底，國民黨立院黨團為了無理杯葛議事運作，拒審今年度中央政府總預算案，當時蔣萬安不但沒有站出來捍衛，還配合國民黨團動作，讓已申請不孕症擴大補助的夫婦，差點領不到，如今，蔣萬安竟還敢大言不慚地說都是他的功勞，實在令人感到不齒。

林靜儀指出，若按照蔣萬安的邏輯來看，只要有質詢就是不孕症擴大補助的推手，那2017年立委劉建國，以及在2019、2020年包括立委邱志偉、邱泰源、管碧玲、吳玉琴等人，也針對不孕症補助提出相關質詢。這些查詢議事系統和新聞都可以知道，反觀蔣萬安則是到2021年3月才第一次提出質詢，現在卻為選舉向市民邀功。

林靜儀強調，每項政策能夠成功推動，背後都是許多人的付出努力，包含為民喉舌的立委們，與尋求解方的行政部門和總統蔡英文。蔡英文在2019年總統初選後，就已要求幕僚研議不孕症補助，2020年時任衛福部長的陳時中得到蘇貞昌允諾，甚至要求加快、加碼，該政策才有辦法提早1年上路。

林靜儀表示，事實勝於雄辯，因為許多朝野立委們不斷地就不孕症議題提出質詢，督促行政部門研議如何擴大補助，陳時中擔任部長期間與衛福部的同仁積極努力，加上蔡英文、蘇貞昌大力支持，如此有執行力的行政團隊，才能找出財源、制定執行細則，進而讓政策在最短時間上路。蔣萬安為了選舉割稻尾的行徑，實在是經不起檢驗，只會讓人看破手腳。

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