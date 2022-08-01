黃國書爆台中「顏值最高選區」新人吸睛 眾人笑祝凍蒜
下屆台中市中西區議員競爭激烈，候選人清一色青壯年且男帥女美，被稱為「顏值最高的選區」。立委黃國書驚爆，高顏值新人「膠原亮」在草悟道立了大型看板，還標註現任議員江肇國、黃守達，指超強競爭對手已出現。江肇國卻破哏，說對方是知名網紅77老大，網友也跟著歪樓喊「77黨凍蒜」。
台中市議員第10選區（舊台中市中區、西區）現有1藍2綠共3席議員，包括前議長張宏年之子張彥彤（35歲）、民進黨的江肇國（45歲）與黃守達（33歲）。挑戰者有民眾黨「台版半澤直樹」許瑞宏（47歲）、無黨籍的「最美里長」林京玲（31歲）。5人的選舉看板在街頭互別苗頭，讓人不注意都難，第10選區也被稱為台中市議員選舉「顏值最高的一區」。
立委黃國書這兩天跑行程，在草悟道看到比檯面上參選人更吸睛的大型看板，他在臉書驚呼「膠原亮是誰？此人恐打亂台中中西區議員選情！」還標記江肇國和黃守達，要他們留心競爭對手已出現。網友說「停紅燈不看也難，實在太大面了」，也有人猜「應該是賣膠原飲的瘦身美容廣告」。
黃國書說：「我剛經過在車上看到嚇了一跳，中西區怎麼又有新人大帥哥來參選了？」黃守達順勢喊：「搶救！議員連任遇重大挑戰！」江肇國卻破哏，說這位競爭者是「77老大，Youtuber，中醫師」，還戲稱自己膠原蛋白流失「倍感壓力，趕快團購喝喝看」。短短4小時吸引上百則留言，網友笑稱「廣告看版做成這樣、真的會讓人以為是參選人」、「你們都幫他宣傳，77老大應該會當選」。