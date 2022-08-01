防疫成績被批墊底　新北衛生局反駁：致死率低於全國

針對民進黨新北市議員參選人卓冠廷今（１）日指出，新北市面對新冠疫情，在市長侯友宜領軍下，累計確診最多、死亡人數最多、確診比例最高、死亡比例最高，是所有重要指標都是6都最糟的城市。對此，新北市政府衛生局發言人高詩琪發表聲明駁斥，今年截至日前為止，新北累計致死率0.16％，低於全國平均的0.18％，呼籲候選人務實面對與病毒共存的現實，唯有提高群體免疫、增強防疫韌性，才是保護國人回歸常態生活的重要課題。
高詩琪指出，新北市人口為全國最多，確診人數也最多；若沒有新北率先試辦居家照護政策，到現在累積80多萬人確診者早已把醫院擠爆，醫療量能崩潰；若沒有「快篩陽視同確診」的疾呼，到現在全國民眾恐怕都還要苦苦排隊等候採檢PCR；另外根據疾管署公布今年截至7/31日止之數據，新冠肺炎疫情累計致死率新北市0.16％，低於全國平均0.18％，呼籲候選人務實面對與病毒共存的現實，別用國際都不採用的數字來攻擊新北市，根本無助於防疫。
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