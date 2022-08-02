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今日最聚焦／陳秀熙喊8月底改0+7　降級、開國門可不同步

▲各國陸續解除防疫禁令，但台灣邊境解封卻仍無時間表，也未見新冠肺炎法定傳染病等級調整跡象。（圖／機場公司提供）
▲各國陸續解除防疫禁令，但台灣邊境解封卻仍無時間表，也未見新冠肺炎法定傳染病等級調整跡象。（圖／機場公司提供）

記者許若茵／台北報導

2022-08-02 10:00:00

各國陸續解除防疫禁令，但台灣邊境解封卻仍無時間表，也未見新冠肺炎法定傳染病等級調整跡象。對此，台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，新冠肺炎法傳等級還不降為四類可能有三因素，他也建議，降級與開放國門可不必同調，8月底就是「3+4」改「0+7」的好時機。

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新冠肺炎爆發至今已2年多，外國接連開放邊境，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝近日表示，國際疫情仍在高峰，確診數都還在上升，還要觀察疫情高峰、死亡率與重症率等需要一併考量，還無時程表。而新冠肺炎現為第五類法定傳染病，即使許多專家呼籲即刻就能降級，可指揮中心也遲未鬆口降為第四類時間。

對此，陳秀熙分析降級與否有三個因素，首先是民眾是否能適應醫療量能恢復到正常，「這個就是一個雞生蛋蛋生雞的問題」，若醫療量能還沒回歸正常，大家就會採取比較高的規格。

陳秀熙指出，第二個因素是追加劑施打，現在老年族群施打第四劑比例並不高，特別是高危險族群第四劑僅接種20%到30%，另額外的第三個因素為BA.4、BA.5的入侵還是一個未確定因素，不過台灣可以採取比較主動積極的控制方式，讓民眾不用這麼恐慌。

針對邊境解封，陳秀熙認為，可不必與降級時間一致，「通常我認為境外開放會早於今天的我們認為五類降為四類」，而8月底可以檢視台灣疫情狀況，就是適合「3+4」變成「0+7」的好時機。

面對新冠肺炎病毒不斷變異，陳秀熙也喊話「3件重要的事情」，首先是要讓脆弱族群、社經地位較低族群回歸醫療常規化，其次民眾必須從清零心態走向共存，第三則是決策者必須要適時面對變種病毒，將新冠肺炎從第五類法傳降為第四類，轉為地方流行社區監視，才能兼顧重症減害，並讓民眾回到正常生活型態軌道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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