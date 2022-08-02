今日最聚焦／陳秀熙喊8月底改0+7　降級、開國門可不同步

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，陳秀熙分析降級與否有三個因素，首先是民眾是否能適應醫療量能恢復到正常，「這個就是一個雞生蛋蛋生雞的問題」，若醫療量能還沒回歸正常，大家就會採取比較高的規格。
陳秀熙指出，第二個因素是追加劑施打，現在老年族群施打第四劑比例並不高，特別是高危險族群第四劑僅接種20%到30%，另額外的第三個因素為BA.4、BA.5的入侵還是一個未確定因素，不過台灣可以採取比較主動積極的控制方式，讓民眾不用這麼恐慌。
針對邊境解封，陳秀熙認為，可不必與降級時間一致，「通常我認為境外開放會早於今天的我們認為五類降為四類」，而8月底可以檢視台灣疫情狀況，就是適合「3+4」變成「0+7」的好時機。
面對新冠肺炎病毒不斷變異，陳秀熙也喊話「3件重要的事情」，首先是要讓脆弱族群、社經地位較低族群回歸醫療常規化，其次民眾必須從清零心態走向共存，第三則是決策者必須要適時面對變種病毒，將新冠肺炎從第五類法傳降為第四類，轉為地方流行社區監視，才能兼顧重症減害，並讓民眾回到正常生活型態軌道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。