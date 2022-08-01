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力推晶片法案成伏筆！裴洛西訪台或訪韓　凸顯印太重要性

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行選擇台灣作為其中一個目的地是凸顯了台灣的獲利性質，中國施壓同樣不只政治因素。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行選擇台灣作為其中一個目的地是凸顯了台灣的獲利性質，中國施壓同樣不只政治因素。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-01 17:40:36

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團出訪亞洲之際，各界關注除了日韓星馬四個國家以外，也聚焦裴洛西是否會順道造訪原計「暫定前往」的台灣。撇開政治因素考量，這趟亞洲行選擇台灣作為其中一個目的地是凸顯了台灣的獲利性質，包含台灣在全球高科技產業中的重要性以及新冠疫情爆發以來的防疫作為，因此裴洛西就算必須扛下中方的言詞恫嚇，對於訪台行程也可說是勢在必行。

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美國參眾議院投票連署通過《晶片與科學法案》（Chips and Science Act），人在亞洲的裴洛西也特別發文稱該法案為「美國家庭和美國經濟的重大勝利」；簡稱「晶片法案」的這項計畫預計將為美國半導體公司提供520億美元資金補助，這是為了對抗中國的科技崛起，且防止美國在科技與國防上的落後，藉由國家補助來提振晶片產業的法案，同時也能配合拜登政府今年3月倡議的，與日本、韓國、台灣共同打造晶片四方聯盟（Chip 4），防堵中國半導體崛起。

▲韓國三星電子30日正式宣布開始量產3奈米晶片。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲美國倡議與台日韓共組晶片聯盟。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
昨（31）裴洛西宣布亞洲行的聲明稿中提到，代表團造訪印太地區除了鞏固彼此盟友關係外，也預計針對經濟成長、新冠疫情、氣候變遷、民主與人權等議題進行高層會議；此外，她也透過個人網誌撰文提到，民主黨員通過這項晶片法案，是「人民超越政治」（People Over Politics）議程的一部分，能藉此降低成本、創造薪酬更高的工作職位及建設更安全的社會。

台灣與韓國作為全球晶片供應鏈的重要一環，自然是受到美中雙方各自出招牽制互相扞格，例如韓國原先才擺脫文在寅親中態度，新任總統尹錫悅有意加入美國主導的印太經濟架構與四方安全對話，為了邀請韓國加入晶片四國聯盟，拜登確診仍堅持與韓國排名第二的半導體巨頭SK集團會長崔泰源進行視訊會議更由此可見其重要性。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台一事引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台在政治、經濟、維護民主等方面都有極大意義。（圖／美聯社／達志影像）
同樣地，在半導體產業台灣的關鍵角色更是不在話下，但光是韓國有意與美共組晶片聯盟都受到中國「謹慎呼籲」，首爾官員更是在中國施壓口吻下難以徹底捨去巨大利益；不論白宮或美國國會想和台灣建立更緊密關係自然是難上加難，在美國晶片法案通過之際，中國不論是在區域政治、經濟、國防等領域自然都更繃緊神經，就怕失去影響力，對於裴洛西亞洲行程選擇的目的地多加戒備倒也不全然是政治因素，擔心全球半導體產業自此將中國驅逐在外恐怕也是其中的考量。

美聯社指出，法案通過以後但凡是在美國設立晶片生產設施的公司，都會提供聯邦撥款和稅收減免，法案亦指示國會大幅增加對高科技研究項目的支出，不僅要緩解疫情期間出現的晶片短缺現象，還要讓美國更有能力與國際競爭對手（即中國）在半導體產業競爭。
 

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