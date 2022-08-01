力推晶片法案成伏筆！裴洛西訪台或訪韓　凸顯印太重要性

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昨（31）裴洛西宣布亞洲行的聲明稿中提到，代表團造訪印太地區除了鞏固彼此盟友關係外，也預計針對經濟成長、新冠疫情、氣候變遷、民主與人權等議題進行高層會議；此外，她也透過個人網誌撰文提到，民主黨員通過這項晶片法案，是「人民超越政治」（People Over Politics）議程的一部分，能藉此降低成本、創造薪酬更高的工作職位及建設更安全的社會。
台灣與韓國作為全球晶片供應鏈的重要一環，自然是受到美中雙方各自出招牽制互相扞格，例如韓國原先才擺脫文在寅親中態度，新任總統尹錫悅有意加入美國主導的印太經濟架構與四方安全對話，為了邀請韓國加入晶片四國聯盟，拜登確診仍堅持與韓國排名第二的半導體巨頭SK集團會長崔泰源進行視訊會議更由此可見其重要性。
同樣地，在半導體產業台灣的關鍵角色更是不在話下，但光是韓國有意與美共組晶片聯盟都受到中國「謹慎呼籲」，首爾官員更是在中國施壓口吻下難以徹底捨去巨大利益；不論白宮或美國國會想和台灣建立更緊密關係自然是難上加難，在美國晶片法案通過之際，中國不論是在區域政治、經濟、國防等領域自然都更繃緊神經，就怕失去影響力，對於裴洛西亞洲行程選擇的目的地多加戒備倒也不全然是政治因素，擔心全球半導體產業自此將中國驅逐在外恐怕也是其中的考量。
美聯社指出，法案通過以後但凡是在美國設立晶片生產設施的公司，都會提供聯邦撥款和稅收減免，法案亦指示國會大幅增加對高科技研究項目的支出，不僅要緩解疫情期間出現的晶片短缺現象，還要讓美國更有能力與國際競爭對手（即中國）在半導體產業競爭。