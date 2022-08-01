Honda CR-V 蟬聯中型 SUV 銷售冠軍！HR-V 領牌破 1,400 輛
Honda Taiwan 旗下 CR-V 與 HR-V，每每甫一上市即引爆話題！其中 CR-V 並自今年 6 月以來，蟬聯中型 SUV 銷售 NO.1。HR-V則締造上市前接單即突破 2,200 張的成績，7 月更繳出 1,401 台的銷售表現。
限時入主 CR-V 免費升級環景輔助系統、前後行車紀錄器、80 萬高額零利率 3 大豪禮Honda Taiwan 為感謝廣大消費者的支持與熱愛，即日起推出「CR-V 3 大購車豪禮」，本月限時入主 CR-V VTi-S/S 車型可免費獲贈「環景輔助系統」、「前後雙鏡頭行車紀錄器」、「80 萬高額零利率」；CR-V VTi 車型則享有「5 年不限里程延長保固」、「80 萬高額零利率」入主好禮。
HR-V 熱銷超乎預期，Honda Taiwan 持續積極調度零件中
全新大改款 HR-V 上市前接單即破 2,200 張，訂單大幅超越預期，但在 Honda Taiwan 積極協調下，7月份繳出 1,401 台的銷售佳績，然而零件持續供應不足，仍有 2,000 張訂單等候消化，Honda Taiwan 將持續掌握相關零件調度及工廠的生產調配，力拚產能最大化。