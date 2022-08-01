低壓帶來了！明後兩天中南部防大雨 下半週放晴過父親節
受到低壓帶影響，今（1）日午後各山區及西半部地區出現明顯雷陣雨，中央氣象局表示，大低壓帶預計明後兩天（8/2~8/3）逐漸通過台灣，由於水氣偏多，各地天氣都不穩定，且容易出現短延時強降雨，尤其中南部、東南部地區及各山區恐有局部大雨，而午後各地也可能有局部大雨出現，提醒民眾特別留意，外出記得攜帶雨具備用。
氣象局預報員黃恩鴻指出，第5號颱風桑達目前已經減弱消散，第6號颱風翠絲預計今晚也會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣陸地都沒有影響。不過受到大低壓帶目前在台灣東部外海，預計明後兩天逐漸移入台灣，各地都有陣雨或雷雨，主要影響以中南部、東南部地區及各山區為主，北台灣偶有短暫陣雨，午後降雨會比較明顯。至於氣溫方面，受到降雨及雲量增多影響，各地高溫略降到攝氏30到33度，不下雨的時候感受還是相當悶熱。
黃恩鴻說，週四（8/4）是一個天氣轉變的過程期，大低壓帶逐漸遠離過程中，台灣附近風向慢慢轉為偏東南風，不過中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，各山區午後可能有局部大雨出現。清晨北部地區也會有零星短暫陣雨，整體來說雨勢會慢慢趨緩下來。
週五開始到下週一（8/5~8/8）各地大多恢復夏季天氣型態，上半天多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。各地氣溫又會回升，高溫預估可達攝氏33到35度左右，民眾週末安排活動要注意防曬。