我爸健康我驕傲！父親節不只大魚大肉 送禮也幫忙打好底
一年一度的父親節即將來臨，除了一家人慶祝吃好料，給爸爸的心意更得面面俱到，在禮物挑選上，除了刮鬍刀與皮夾，更可以從爸爸的健康著手！TAKASHIMA高島7月搶先推出父親節優惠，包括2款「新型小沙發椅」、「Sandwich三明治跑步機」等皆有好康優惠外，滿3000元還能拿400元購物金，買新品加碼好禮贈，消費滿額再送雙重禮。另外，屈臣氏也祭出父親節「愛爸每一天」，即日起至8/8前，端出專寵獻禮最低5折起，指定商品再送88元電子優惠券，讓每位父親天天「五告有力」。
TAKASHIMA高島今(2022)年主打兩款新型小沙發椅，以擬真的按摩手法、現代的操作體驗、時尚的外型設計，深受廣大粉絲好評。現在活動期間購買最低現省2萬元，還加碼贈價值3千元以上的按摩好禮，另可搭配父親節滿額購物金活動滿3000送400，買越多送越多。
TAKASHIMA高島父親節限時優惠組，輕鬆滿足爸爸各種的需求。在家跑步使用「Sandwich三明治跑步機」簡單收納又時尚，肩頸背按摩使用「愛舒服 巧揉墊」不限地點輕鬆使用，時下流行的抖抖機「韻動俏俏板」運動變得更簡單。愛爸爸就是這麼容易，全台爸氣優惠最低5折起。超人爸爸感謝祭即日起至全台專櫃門市，消費滿3000元即送400元購物金，買新品加碼好禮贈，消費滿額再送雙重禮。
除了讓爸爸活力滿滿動起來，屈臣氏也提醒慶祝之餘不要忘記關心爸爸的健康，特別邀請屈臣氏專業藥師針對身體所需5大健康事，分享「男子5大力全方位照護攻略」。除了日常家庭必備的維生素C、B等基礎照護之外，顧好消化道健康更是打造優質好體質的關鍵，除了日常飲食均衡之外，也可以每天提醒爸爸一起補充益生菌，長期攝取為身體養好菌，全家一起打好基礎、提升保護力。
另外，如果是常用眼的爸爸們，平常也能多多補充葉黃素或魚油產品，維持重要的「晶亮力」；平常忙碌工作之餘也可多曬曬太陽補充維生素D，屈臣氏專業藥師表示，維生素D不僅可以增進鈣質吸收，也能維持神經、肌肉的正常生理，是人體不可或缺的關鍵營養素，從細節體貼起天下父親，一起從頭到腳為爸爸們著想。