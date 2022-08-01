名家論壇》單厚之／民進黨「換堅」與不換的兩難

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當時民進黨人還分析，「球場門」爆發的太快，必須快速止血，其影響遠甚於「論文門」；時至今日，綠營仍以「共伴」來形容此事，不認為「論文門」是最重要的關鍵。但與其說是「共伴」，不如說「球場門」是壓垮「論文門」的最後一根稻草，讓原本綠營自認可以承受的防線，一夕潰堤。
正如綠營分析的，「球場門」像是大出血，但理論上只要即時止血，來得快也去得快，等到投票前夕，不會影響選舉的關鍵；但相反的，「論文門」卻像是附骨之蛆，雖然看起來沒這麼痛、聲量沒那麼高，卻是日日糾纏，永無止境。
近日，綠營內部已經傳出「換堅」的聲音，黨中央和林智堅陣營都極力否認，從民進黨的行事作風也應該不會發生，但顯然「論文門」對選情的影響，已經遠遠超過民進黨之前的判斷。
民進黨不想「換堅」的理由很簡單，現在換掉林智堅，就等於承認錯誤，承認林智堅抄襲、承認黨的決策錯誤、承認蔡英文獨斷專行是錯的，甚至可能要連帶處理陳明通的問題。在這樣的前提下換將，無論換誰上場，都不會有更高的勝算；不如將錯就錯，讓林智堅繼續硬挺下去，在中央、地方執政資源加持下，純靠陸戰也未必一定會敗。
但民進黨不換堅的風險其實也很大，以過去一周的聲量來看，林智堅的聲量高達72萬筆，即便扣掉25、26兩日「球場門」延續的聲量，林智堅過去5日的聲量仍超過50萬筆，這個數字比「陳時中＋蔣萬安＋林佳龍＋張善政＋侯友宜＋黃珊珊＋蔡其昌＋盧秀燕＋高虹安＋沈慧虹＋賴香伶＋林耕仁」的聲量總和還要來得高。
林智堅一個人的聲量就超過北、北、桃、中、竹市所有藍白綠候選人聲量的總和，即便加上陳時中口中的「第4個候選人」柯文哲的聲量，也難以望其項背，民進黨立委高嘉瑜的「一屍五命」說，雖然略微誇大，但並非完全沒有根據。
今年底的大選，藍綠都找不到一套有感的論述、賦予選戰一個神聖的意義，來提升支持者的熱情並感動中間選民。既然沒有能力設定戰場，所以只能碰運氣、打遭遇戰。原本藍軍希望透過高仇恨值的陳時中，來激發深藍的熱情，讓這場選舉變成「防疫的信任投票」；結果意外冒出一個更爭議的林智堅，讓這場選舉可能變成對「林智堅學歷」的信任投票。
民進黨對自己總是信心滿滿，但事實證明林智堅、陳明通每次出面，結果都是提油救火，讓爭議越演越烈，以致於連蔡英文明知外界會有「切割」的聯想，也還是取消和林智堅合體的行程。
好事會有外溢效應，壞事也會有。2018年的「韓流」席捲全台，讓國民黨取得縣市長的大勝；2014年連勝文的外溢，則讓國民黨意外輸了桃園市長選舉，開展了鄭文燦的8年神話，當年自信滿滿的朱立倫，也僅以2萬多票驚險獲勝。除非可能來訪的裴洛西真能捲起「抗中保台」的旋風，不然「論文門」的外溢效應，恐怕會遠超過民進黨的想像。
●作者：單厚之／資深媒體人
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