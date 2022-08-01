國發會回應工總白皮書　稱「轉骨建言」與政府方向一致

國發會稍早回應工總提出的白皮書，關於推動台灣成為「區域運籌中心」的理念，國發會認為與政府規劃運用國內半導體產業優勢，發展「半導體先進製程中心」，並協助各產業導入5G、人工智慧（AI）等新興科技，推動「亞洲高階製造中心」的作法一致。
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在協助產業供應鏈重組方面，國發會提到，政府持續在推動5＋2產業基礎上，打造6大核心戰略產業，以加速推動國內產業轉型升級，協助供應鏈海外布局。
國發會進一步表示，在新興產業發展的部分，已推動包括電動車、離岸風電、太空通訊等陸海空產業，以建立綠色運輸環境、促進離岸風電產業國產化，並提升太空產品檢測驗證與通訊科技發展，讓台灣製造的供應鏈轉型成為全球產業的關鍵力量。
而在推動淨零排放過程中，國發會說，政府將確保能源供給，除了將極大化再生能源的供給，並已務實考量用電成長，滾動檢討至2027年的新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求，此外，為穩定輸配電，政府將推行「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。
而在充實人力資源方面，國發會稱已推動完成外國人才專法修正，設定2030年外國專業人才在台達10萬人的攬才目標。另外，為強化培力產業所需關鍵人才，教育部於2021至2025年推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，勞動部也已根據企業數位轉型及創新需求，補助企業辦理員工相關技能課程，以推升企業競爭力。
國發會提及，去（2021）年白皮書建言的政府回應滿意度，經工總調查達6成以上，針對今年白皮書，將偕同相關部會積極回應業界訴求，透過多方意見交流，達成政策推動共識，以促進台灣經濟成長與企業永續發展。