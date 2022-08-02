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6個月至4歲BNT打3劑！1圖看懂「17歲以下」疫苗怎麼打

▲目前17歲以下幼童與青少年依照不同年齡，可選擇不同廠牌疫苗，其劑量與施打間隔也不相同。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲目前17歲以下幼童與青少年依照不同年齡，可選擇不同廠牌疫苗，其劑量與施打間隔也不相同。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

記者許若茵／台北報導

2022-08-02 16:09:18

1日食藥署公布6個月至4歲輝瑞BNT疫苗通過EUA，目前17歲以下幼童與青少年依照不同年齡，可選擇不同廠牌疫苗，其劑量與施打間隔也不相同，《NOWnews今日新聞》為您整理資訊，帶您一圖掌握。

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▲17歲以下疫苗接種資訊。（整理、製圖／許若茵）
▲17歲以下疫苗接種資訊。（整理、製圖／許若茵）
BNT

食藥署1日公布6個月至4歲輝瑞BNT疫苗通過EUA，完整接種劑次為施打3劑，劑量為3微克，前2劑施打間隔至少21日，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

5歲至11歲兒童基礎劑接種劑次為2劑，劑量為10微克，依據疫苗仿單建議接種間隔為21天以上，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議前兩劑接種間隔為4至8週以上，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。

12歲至17歲青少年基礎劑接種劑次為2劑，劑量為30微克，依據疫苗仿單建議接種間隔為21天以上，但為有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎或心包膜炎不良事件風險，兩劑接種間隔以12週為原則，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。

莫德納

幼兒莫德納目前提供6個月至5歲接種，完整接種劑次2劑，劑量為25微克，ACIP建議兩劑間隔4至8週以上。

兒童莫德納則提供6歲至11歲接種，完整接種劑次2劑，劑量為50微克，目前依國際指引ACIP建議接種建議兩劑間隔4至8週以上，並無開放追加劑施打。

12歲至17歲青少年基礎劑接種劑次為2劑，劑量為100微克，ACIP建議接種間隔為至少28日以上，但為有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎或心包膜炎不良事件風險，兩劑接種間隔以12週為原則，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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