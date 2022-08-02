6個月至4歲BNT打3劑！1圖看懂「17歲以下」疫苗怎麼打

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食藥署1日公布6個月至4歲輝瑞BNT疫苗通過EUA，完整接種劑次為施打3劑，劑量為3微克，前2劑施打間隔至少21日，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。
5歲至11歲兒童基礎劑接種劑次為2劑，劑量為10微克，依據疫苗仿單建議接種間隔為21天以上，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議前兩劑接種間隔為4至8週以上，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。
12歲至17歲青少年基礎劑接種劑次為2劑，劑量為30微克，依據疫苗仿單建議接種間隔為21天以上，但為有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎或心包膜炎不良事件風險，兩劑接種間隔以12週為原則，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。
莫德納
幼兒莫德納目前提供6個月至5歲接種，完整接種劑次2劑，劑量為25微克，ACIP建議兩劑間隔4至8週以上。
兒童莫德納則提供6歲至11歲接種，完整接種劑次2劑，劑量為50微克，目前依國際指引ACIP建議接種建議兩劑間隔4至8週以上，並無開放追加劑施打。
12歲至17歲青少年基礎劑接種劑次為2劑，劑量為100微克，ACIP建議接種間隔為至少28日以上，但為有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎或心包膜炎不良事件風險，兩劑接種間隔以12週為原則，第三劑與前劑間隔需滿5個月（150天）。
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