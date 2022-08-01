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才剛傳裴洛西將訪台！中國軍方、外交部秒回應：拭目以待

▲美國眾議院議長裴洛西稍早傳出將於台灣留宿一晚，中國外交部發言人趙立堅與解放軍東部戰區便高調回應將嚴陣以待、聽令而戰。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲美國眾議院議長裴洛西稍早傳出將於台灣留宿一晚，中國外交部發言人趙立堅與解放軍東部戰區便高調回應將嚴陣以待、聽令而戰。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-01 20:34:52

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率國會議員代表團訪問印太地區的行程受到全球矚目，正逢8月1日中共建軍節的中國也藉外交部再次聲明，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管」，而稍早《CNN》與多家外媒透露裴洛西將於台灣留宿一晚，解放軍東部戰區則同樣在微博上發文表示將嚴陣以待、聽令而戰。

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八月初是中共建軍紀念日與北戴河會的敏感時機，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會重申立場，表示中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長赴台的嚴重關切和嚴正立場，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西如若真的赴台將導致嚴重後果。

趙立堅指出，中國必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整，而美國應該要做的事恪守「一個中國原則」與「三個中美聯合公報規定」，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，同樣不得安排裴洛西訪台，並稱若裴洛西真的訪台，必將採取堅決應對和有力的反制措施捍衛自身的主權和領土完整，「至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

至於台灣時間晚上6點30分左右，美國有線電視新聞網引述台美高階官員消息指出，裴洛西確定會在亞洲行期間留宿台灣一晚，儘管暫時不是公開行程，但仍觸動中共敏感神經，解放軍東部戰區旋即在微博上發文表示，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」，並發表一系列解放軍軍演影片，似是藉中共建軍紀念日做出武力展演回應。
 

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