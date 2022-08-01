「運動不老 健康有保」　國建署布建上百處銀髮健身俱樂部

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國民健康署吳昭軍署長表示，近年來，我國人口快速老化，預計民國114年即將邁入老年人口超過20%的超高齡社會。為使長者具有足夠肌力，以降低衰弱風險，衛生福利部補助地方政府結合公有閒置或低度使用空間設置銀髮健身俱樂部，累計民國109年至110年已布建37處據點，提供長者可就近使用銀髮健身俱樂部一起運動。民國111年再增加布建77處據點，並將於民國112年至114年再規劃擴大新增188處，建立以民眾為中心之服務體系及提高可近性，提供促進高齡長者健康及友善服務的環境。
銀髮健身短片競賽 記錄每個感動故事
為了推廣銀髮健身俱樂部，國民健康署辦理「銀髮健身俱樂部短片競賽」，以「運動不老，健康有保」為主題。各執行單位以短片的方式記錄長者在健身俱樂部中強化體能的過程，展現長者肌力、肌耐力、柔軟度、平衡及心肺功能的訓練成果，減緩或避免肌少症的發生；每一個短片，代表背後一個到數個故事的串連，同時也是對長者的肯定。
本競賽金質獎得主為新北市新莊國民運動中心，以「花甲樂生活」影片，記錄針對銀髮族所設計的「電阻式器材」，以強化心肺肌力功能，教練各有風格，課後反覆耐心提醒課程教學的動作要領，針對每位長者不同的身體狀況給予個別的建議，讓長者更有信心不再卻步，並透過俱樂部居中串聯，將彼此相互連結，一起讓身心更加健康。
青銀共學 創造銀髮樂齡的精采生活
銀髮健身俱樂部的運動指導員分享教學歷程，不僅運用自己的專業，協助長輩建立可達成的運動目標，在運動過程中，長輩們互相鼓勵，甚至還自願擔任志工，協助其他長者。此外，長輩的回饋也非常令人感動，例如：「一開始長者行動不便，還需要家人攙扶，陪伴他來上課，後來已經可以自己緩步進教室，進步的速度很快!授課過程中，自己也得到很多啟發。運動是不分年齡，也是要持續動到老，才能一直永保健康」、「還記得有位長者於課後開心地分享，本來還需要兩手抓握才能拿起鍋子，現在只需要單手就可以拿起來。看到她這麼開心，我們也覺得這個俱樂部非常有意義」。銀髮健身俱樂部期待能幫助與陪伴更多的長者，一起迎向健康的老年生活。
銀髮健身俱樂部不只是一個據點，也可說是長者的第二個家，在這裡「年齡不是問題，就是長者的主場」，找回長者的歡笑與健康，成就不老的精采人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54601
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