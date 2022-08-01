酒店共構豪邸 住戶獨享專屬服務 滿足私人招待所需求
國外飯店式豪宅已行之有年，如英國倫敦「海德公園1號」堪稱全球最貴豪宅之一；而國內台北有文華苑、西華富邦等，高雄則有「遠雄THE ONE」與「洲際酒店」垂直共構豪邸。遠雄THE ONE樓高68層，是全台第一高飯店海景豪邸，不僅擁有豪宅的硬體設施，更講求軟性服務，讓住戶也能享受國際頂級酒店的獨家優惠及尊榮服務。高雄洲際酒店針對THE ONE住戶推出「致勝悅享優惠」，餐飲、住宿、交通等皆有專屬禮遇。
遠雄THE ONE 7月31日舉行「VIP致勝悅享午茶會」，高雄洲際酒店總經理羅嘉麒、遠雄房地產行銷副總潘長俊，正式公開住戶專屬的優惠內容。在餐飲部份，所有餐飲消費且含遠雄THE ONE住戶餐飲直送服務享85折優惠、享48小時優先餐飲活動邀請、私人宴會10人(含)以上客製化餐點禮遇、提供住戶餐飲直送服務等。
而在住宿方面，住宿不分平假日訂房享9折優惠且含早餐2客、住宿提供所有房型免費升等、住宿可延退至下午4點。另外，酒店交通接送專車服務85折優惠、衣物乾洗8折優惠，更提供住戶簽帳月結支付方式。
遠雄房地產副總潘長俊表示，由於不少豪宅客都是企業家或政商名流入住，住宅往往亦兼具有招待所功能，一旦自宅能結合頂級宴會服務，除了比到外頭餐廳宴客來得獨特和隱密性，更能烘托出豪宅主人的品味。近期有越來越多的企業主詢問遠雄THE ONE指定要183坪的大坪數房型，可當住家，也能做招待所。
潘長俊說，240戶的遠雄THE ONE從預售至今，已售出逾7成，實登最高價每坪約55萬元，未來頂樓的景觀戶甚至可能挑戰7字頭。分析潛在客戶想要買進的理由，遠雄THE ONE為全台第一高豪宅，且是台灣唯一68層垂直複合式星級飯店私宅會所，1至16樓為高雄洲際酒店，極具稀有性。
而「高度」也帶來隱私性，遠雄THE ONE特地將59至63樓空間留作會館，規劃高空會館，包含派對空間、WHISKY吧、紅酒吧、宴會廳、蔚藍海岸交誼廳、表演廳、健身房、瑜珈室、飛輪室、SPA芳療室、KTV視聽室、閱覽藝廊…等。更特別的，在233米高空打造無邊際泳池、首創全台最高空中跑道。此外，區域未來價值也是重要因素，「亞洲新灣區」不但是台灣未來發展5G AIOT智慧城市產業重鎮，同時也是南台灣極具代表性的觀光勝地，山河海灣環繞的絕美旅行秘境和熱絡的休閒娛樂活動，成為國際企業主購買渡假或招待所的首選。