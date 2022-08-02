印度通報亞洲首起猴痘死亡病例　蘇丹出現首例確診

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克勒拉省（Kerala）稅務部長拉詹（K. Rajan）告訴記者，這名22歲印度籍男性於7月30日死亡，當局已隔離該名男子的21名密切接觸者。
拉詹表示，「男子於7月21日抵達克勒拉省，26日才因出現疲倦和發燒症狀前往就醫」。他並表示，主要接觸者目前都沒有症狀，因此民眾無須恐慌。
克勒拉省衛生部長喬治（Veena George）昨天告訴記者，男子的家屬7月30日告知當局，他在返回印度之前，已在阿拉伯聯合大公國確診感染猴痘。
印度聯邦衛生部對男子的死亡並未發表評論，僅表示政府已成立高階官員專責小組，監控印度的猴痘疫情。據當地媒體報導，印度目前至少有5人確診。
世衛上月底表示，全世界78個國家共通報超過1萬8000起猴痘病例，大多集中在歐洲。
另據美聯社報導，蘇丹今天通報戰亂頻仍的西部達佛地區（Darfur）出現首起猴痘確診病例。
蘇丹衛生部昨晚表示，一名16歲學生上週在西達佛省（West Darfur）確診，惟該部門並未詳述病人資訊。
衛生部指出，蘇丹至少有38起疑似確診病例，但除了西達佛省這一例外，其他檢驗結果均為陰性。當局正在確認該名學生的密切接觸者，避免病毒進一步擴散。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110801