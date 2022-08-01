陳時中競選口號抄侯友宜？何孟樺揭真相：厚友誼成厚臉皮
民進黨台北市長參選人陳時中近來公布其子陳彥安設計的競選主視覺「把事做好」，不料部分藍營人士竟說抄襲新北市長侯友宜，引發譁然。民進黨台北市議員參選人何孟樺對此表示，明明侯友宜還沒有公佈競選口號，結果藍營卻指控陳時中抄襲？「厚友誼」可說是變成了「厚臉皮」。
何孟樺表示，短短4年，「厚友誼」竟然變成了「厚臉皮」，明明自己還沒有公佈競選口號，結果卻指控陳時中抄襲？前陣子，侯友宜發布一部名為「改變的勇氣」的影片，很曖昧地宣佈自己想要競選連任，不過現任喊改變就只有荒唐可言，是代表自己前4年都在荒廢市政、忙著作秀嗎？
何孟樺表示，後來因為「改變的勇氣」惡評不斷，侯友宜團隊就只好連忙出來改口說這不是競選口號，讓整個選戰起手式蒙上一層灰，後來就悶不吭聲直到現在。
而前天，陳時中宣布了競選主視覺以及競選口號「把事做好」，結果連口號都還沒想出來的侯友宜，卻由國民黨大動作指控陳時中抄襲，拿根本沒有的東西說別人抄襲，真的是國民黨神邏輯。
何孟樺說，陳時中在台北的選情漸入佳境，身為母雞的氣勢更是造成台北各地的旋風，「阿中與你相見歡」系列活動也場場爆滿。在這個時候市政處理一塌糊塗、選戰策略狂被打臉的侯友宜，狂來蹭陳時中的流量可以理解，但是用這種厚臉皮、邏輯死掉的方式，就真的大可不必。