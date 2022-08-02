美國考慮祭出口管制　打擊中國晶片製造商

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若經批准，美方這項行動還將包含禁止對在中國生產先進NAND型快閃記憶體的工廠輸出美國晶片製造設備。
出口管制專家指出，這將是美國首度試圖透過出口管制措施，鎖定中國生產非專門應用於軍事上的記憶體晶片採取行動，代表對美國國家安全的看法更為廣泛。
此舉也將尋求保護美國兩家記憶體晶片廠威騰電子公司（Western Digital Corp.）和美光科技公司（Micron Technology Inc.），這兩家業者在NAND晶片巿場巿占率合計約達1/4。
NAND晶片可儲存資料，用於智慧型手機和個人電腦等設備，以及亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、臉書公司（Facebook Inc.）、谷歌公司（Google Inc.）的資料中心。手機或筆記型電腦的儲存容量由內建NAND晶片的數量和先進程度來決定。
根據兩位消息人士，美國官員考慮中的行動將禁止用於生產超過128層NAND晶片的器具出口到中國。加州矽谷（Silicon Valley）的科林研發股份有限公司（Lam Research）和應用材料公司（Applied Materials Inc.）是相關器具主要供應商。
所有消息人士都表示，此事仍在初步考量階段，也還沒有草擬擬議的規定。
商務部發言人被問到這項可能舉措時沒有談論可能祭出何種限制，但表示：「拜登政府聚焦於削弱中國生產先進半導體的努力，以因應美國面臨的重大國安風險。」
白宮去年6月曾在報告中指出，2016年成立的長江存儲是持續崛起中的NAND晶片大廠，美光科技公司和威騰電子公司都蒙受該公司低價競爭壓力。長江存儲的擴張和低價策略展現出對美光和威騰的「直接威脅」。報告稱長江存儲是中國「全國冠軍」，獲國家補貼240億美元。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110801