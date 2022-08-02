美國駐日本大使：美日推動商業外交以對抗中國

我是廣告 請繼續往下閱讀
自今年擔任駐日大使以來，曾擔任芝加哥市長的易曼紐一直專注於「商業外交」，在對經濟安全具有廣泛意義的領域推動強化商業合作關係。
易曼紐接受路透社訪問時稱，一家美國公司現正考慮在日本進行與晶片有關的「重要潛在投資」，這將標誌著兩國在半導體領域的最新合作。不過他拒絕說明細節或提供時間表。
美日雙方7月29日同意建立新的下一代半導體聯合研究中心。
日本已表示，將提供929億日圓（約7億美元）資金，協助美國威騰電子公司（Western Digital）及合作夥伴鎧俠控股（Kioxia Holdings）提高日本工廠的記憶晶片產量。
與此同時，特斯拉（Tesla）供應商松下控股公司（Panasonic Holdings Corp）上個月選擇堪薩斯州為興建新電池廠的地點。易曼紐說，這項交易是美國總統拜登訪日時與松下高層主管會談後敲定的。
易曼紐說，這項合作正值中國利用其經濟實力向其他國家施壓之際。他說：「這裡有個模式：如果他們不喜歡你在政治方面所講的話，他們就會在經濟上對你施壓。」他並引用日本逾10年前的經驗，當時因發生領土爭端，北京對稀土出口配額設限。
美日兩國的部會首長29日發表聯合聲明，表示他們反對「經濟脅迫」，儘管他們並未點名具體國家。
然而，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在新聞簡報會上說：「中華人民共和國的脅迫性和報復性經濟做法，迫使各國做出損害自身安全、知慧財產權和經濟獨立的選擇。」
中國多次宣稱，從來不對任何國家進行經濟脅迫，且堅決反對所有各類形式的政治和外交脅迫。中國還指責華盛頓以國家安全名義進行經濟脅迫。
易曼紐說，如果一個國家遭到中國施壓，美國有必要以「經濟獎勵措施」來對付，包括將能源資源作為「戰略資產」。
日本是世界上最大的液化天然氣買家，也是美國天然氣不斷成長的市場。日本政府數據顯示，從2018年到2021年，日本從美國進口的液化天然氣增加超過一倍多。而先進的小型模組化核反應爐（SMRs），是雙方另一個合作領域。
易曼紐拒絕透露今天開始亞洲之行的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否會訪問台灣。
擔憂中國與台灣緊張關係加劇，促使美國和日本等國家擴大對晶片生產的投資。用於智慧型手機的10奈米以下半導體，絕大多數為台灣製造。
易曼紐表示，支持晶片產業，還需要在訓練技術工作人員方面進行更多投資。他說：「我們兩國必須投資，讓更多科學家、工程師和工作人員參與這個產業。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110801