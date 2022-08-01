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林智堅論文風波燒到南投　許淑華遭諷「省力女抄人」

▲許淑華認為自己的碩士論文再度被拿來炒作新聞，綠營想幫林智堅轉移焦點的用心很明顯。（圖／許淑華臉書，2022.08.01）
▲許淑華認為自己的碩士論文再度被拿來炒作新聞，綠營想幫林智堅轉移焦點的用心很明顯。（圖／許淑華臉書，2022.08.01）

記者顏幸如/南投報導

2022-08-01 23:42:272022-08-01 23:43:56

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒多日，國民黨南投縣長參選人許淑華也被民進黨質疑，她的逢甲在職專班論文和縣府的研究報告雷同，是省力女抄人。對此許淑華表示，每逢選舉就有人拿她的碩士論文炒作新聞，根本是想利用烏賊技倆，幫深陷「論文門」的林智堅轉移焦點。

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許淑華2009年在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所碩士學位，當年的論文題目為「公部門結合地方文化創意產業發展之研究─以南投市為例」，但綠營爆料，這論文與2008年時任南投市公所專員謝百傑的研究報告「從政府治理談文化創意產業的發展─以南投市產業文化推廣為例」，各章節相似度分別高達52%、71%、45%、23%、23%。

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷與沈夙崢，認為兩文的標題與內容相似度太多，質疑許淑華將市公所的資源拿來抄襲，變成自己私人的論文。許淑華則表示，每逢選舉就有人拿她的碩士論文炒作新聞，她已說明很多次，這時候又故技重施，根本是想讓她捲入抄襲風暴，藉此幫林智堅轉移焦點。

▲民進黨縣議員參選人曾琮愷質疑，許淑華的碩士論文與下屬的研究報告有72%相似。（圖／曾琮愷臉書，2022.08.01）
▲民進黨縣議員參選人曾琮愷質疑，許淑華的碩士論文與下屬的研究報告有72%相似。（圖／曾琮愷臉書，2022.08.01）
其實早在2年前高雄市長補選前，前促轉會副研究員吳佩蓉就曾指許淑華的碩士論文涉嫌抄襲，還稱許是「省力女抄人」。當時許淑華曾正面回應，表示論文是透過實務經驗撰寫而成，有些段落因當時謝百傑的文章並未發表，一時疏忽沒載明出處。

已調往苗栗縣議會的謝百傑，今（1日）發表書面聲明表示，2007年他為了報考國立暨南大學博士班，寫作研究報告「公民社會與地方文化產業發展之研究-以南投縣茶藝文化為例」，因僅是報考的研究計畫並未發表，但有提供許淑華參考。

之後謝百傑重新整理許淑華市長任內發想和產業推廣的「工作成果報告」，送交南投縣政府作為當年度的研究報告，這份報告屬南投市公所所有，因此他認為許淑華的論文不需要特別備註引用出處。至於許淑華論文是否符合原創性，應由許淑華取得學位的逢甲大學來認定。

曾琮愷晚間在臉書發文，指許淑華論文與謝百傑的縣府補助研究報告有72%相似之處，質疑當時謝百傑是許淑華南投市長任內的專員，之後升遷為清潔隊長，「升遷與提供研究報告是否有關？是否牽涉上下權力從屬關係？許淑華應該出面說清楚。」

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