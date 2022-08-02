《我願意》太虐心！金鐘新人受霸凌 被飆罵「怪物去死」
邪教犯罪影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，吸引中華電信投資，助攻原創台劇躍上國際，首播後空降HamiVideo影音平台冠軍，該影集將人性的痛點描繪得怵目驚心，曾入圍金鐘獎最佳新人獎的王渝屏詮釋被霸淩少女，臉上掛著近2分之1的紅胎記，被同學認爲是怪物，遭到嘲笑、丟書包，狠狠被罵「去死」，在學校無處可躲的她進而步入邪教，慘遭教主姚淳耀打開心房。而高慧君飾演的學校輔導老師，因失婚與認爲和子女關係疏離，心理壓力爆棚，求助於邪教，在眾人面前告白痛哭，也是讓觀眾印象深刻的劇情之一。
王渝屏透露，一場在上完游泳課後發現衣服被同學藏起來，於是只好身體披著浴巾濕著頭髮在學校失神地遊蕩，等回教室後便去找藏衣服的同學麻煩，並賞了同學一巴掌。她親吐該角色心境：「從發現自己被霸凌到主動反擊的過程，心境從低落到高昂，像一趟雲霄飛車。」她說：「這場戲的鏡頭幾乎是一鏡到底，對我在表演上是一種挑戰，但同時也是享受，因為情緒的轉折幾乎是沒有斷裂地被紀錄下來。」
王渝屏坦言該角色在踏入邪教後，心境上宛若從女孩變成女人，她說面對角色對待愛的激烈模樣，從在學校被霸凌、排擠，到最後開始展露自信，不再因為外表而自卑，每一個故事裡的事件，都得以推敲她的與眾不同。
此外，戲裡高慧君透過「輔導課」吸收王渝屏入邪教，她形容拍攝環境宛若驅魔現場，她說：「我彷彿是驅魔師，甚至憤怒威脅的去威逼眼前這個惡靈，讓祂遠離我的學生，進而讓我的學生臣服於我。」也讓高慧君有女版教主稱號。邪教犯罪影集《我願意》每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo 全台獨家首播。
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