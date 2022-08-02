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低壓帶持續影響！全台恐現「劇烈天氣」　雨彈再炸3天

▲明日、週四(3、4日)「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區。（圖／NOWnews資料照片）
▲明日、週四(3、4日)「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 06:31:59

中央氣象局表示，今、明（2日、3日）兩天受低壓帶影響，易有短延時強降雨，臺灣各地有短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及其他山區易有局部大雨，午後其他地區亦 有局部大雨發生的機率。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天（2日）「季風環流」向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度，略轉涼；各地有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢，應提防「劇烈天氣」。溫度方面北部約為25到32度，中部23到33度，南部24到33度，東部23到33度。
 
吳德榮說明，明日、週四(3、4日)「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢，同時白天高溫升至35、36度。
 
週五至下週一(5至8日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週一東南部水氣增多、亦偶有局部短暫陣雨。
 
另外，各國模式皆模擬：週末起(第6至第10天)南海又有「熱帶擾動」發展，向西北移動，距台灣相當遠，但為末期模擬，應持續觀察。（編輯：陳苾暐）

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