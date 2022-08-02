羅志祥喊「她要回來了」疑是周揚青！露餡圖曝光 網震驚
羅志祥（小豬）和周揚青分手2年多，昨（1）日突然在臉書PO文預告「她要回來了」，且附上一張飛機照，讓網友瘋狂猜測這個「她」指的到底是誰，豈料還有網友發現，周揚青在小豬PO文一小時後，也在個人IG上發沒有文字的「飛機照」貼文，也引發眾人聯想。
羅志祥昨天在臉書發文，並且PO出一張飛機照，喊一句「她，要回來了」，也讓粉絲瘋狂猜測這個「她」是好久不見的愷樂，還是指小豬的反串角色「朱碧石」，豈料卻有網友發現，在小豬發出這張飛機圖以後，他的前女友周揚青也在IG上發出多張與飛機的合照，不過並沒有文字說明，僅有一個「飛機」的圖案。
貼文一出，網友全震驚，「偷偷跟我說，是誰要回來了」、「誰啦」、「是揚青要回來了嗎」、「期待朱碧石回歸」、「朱小姐」、「是蝴蝶要飛來了嗎」、「愷樂要回來了嗎」、「周揚青嗎」、「小豬說有人坐飛機要來了，該不會是妳（周揚青）吧」、「不會是妳（周揚青）吧」、「羅也說有一個女的要回來了」。
事實上，「朱碧石」其實是羅志祥過去在綜藝節目中反串女生而誕生的角色，以「豬鼻屎」的諧音取名叫「朱碧石」，先前辦演唱會時，也曾「邀請」朱碧石上台演唱《你幹嘛》，讓粉絲超驚喜。（編輯：郭佩蓉）