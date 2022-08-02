鄧佳華轉賣雞蛋糕！女老闆竟是「超兇辣模」 IG起底曝光
網紅鄧佳華先前表示找到新大樓保全工作，沒想到不到一週就又不做了，如今透露現在改賣雞蛋糕，地點位於公館商圈，並且曬出與美女老闆的合照，再度掀起話題。而1日鄧佳華透露「總店女老闆是模特兒，所以自己言行舉止要注意」，沒想到意外曝光了「總店女老闆」的身分，IG也首度曝光，讓許多網友直呼「阿華算是賺到喔！」
鄧佳華針對自己頻頻換工作的行為，日前在臉書表達懺悔之意，表示「我不能讓女老闆和總店女老闆失望，我不會亂發文了，要專心在工作上面」，更強調「總店女老闆是模特兒，所以自己的言行舉止要注意，不能發負面的文，不能充滿爭議，要保持好上班的心態，不能再跟以往那樣胡搞瞎搞了！」
隨後總店女老闆的IG也立刻被網友搜出，是一位名為「蜜糖小希希」的模特兒，拍攝過許多廣告、戲劇，甚至該雞蛋糕店還曾登上綜藝節目《綜藝大熱門》，相當有知名度，社群上也經常分享自己的日常生活，亮麗的外型，再加上火辣的身材，追蹤者已經突破6萬人，人氣頗高。
對於網友唱衰鄧佳華這次工作肯定又是做不到一個禮拜，鄧佳華也出面表示「以前的工作到最近的保全辭職，我一時興起所以才做的，工作要做我適合的，那就是餐飲業，這份新工作讓我徹底領悟工作的重要性，不想讓僱用我的女老闆失望難過，所以我會好好珍惜這份餐飲工作！」展現出自己想好好工作的決心。（編輯：張嘉哲）