Bentley推出一款客製化Continental GT作為資助研究血癌的基金

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SagerStrong基金會是以知名記者Craig Sager為名所創立，他生前總以穿著花俏西裝外套採訪運動員聞名，不過卻因罹患血癌不幸在2016年過世享壽65歲，因此Bentley對Craig Sager所帶來的正面形象與對抗病魔的鬥志感到敬佩，特別推出一款客製化的Continental GT作為紀念，這款車是由Mulliner客製化部門所設計，外觀以Craig Sager常穿著的彩色西裝外套為構想做為塗裝，並在車頭到車尾間以黑色至白色的漸層方式讓視覺感受更為活潑，車體中央還賦予Paisley變形蟲花紋讓整體質感更為提升。
車艙內則以黑色皮革搭配紅色對比縫線作為主色調，並在頭枕處繡有Craig Sager名字以茲紀念，而這輛車在美國巡迴期間也會有許多體育及演藝界的知名人士在車上簽名以表支持；動力未做更動仍搭載可輸出650匹馬力的6.0升V12自然進氣引擎，搭配8速雙離合器變速箱及電子後差速器的四輪驅動模式下，可在3.6秒從靜止加速至100 km/h，極速可達335 km/h，這部車最終將在明年初進行拍賣，所得也將全數捐給SagerStrong基金會作為研究血癌的基金。