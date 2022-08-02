爭鮮X《子彈列車》推100元壽司套餐 父親節吃浮誇干貝花
國人最愛的迴轉壽司又有新菜色可以嚐鮮，爭鮮餐飲暑期聯名由布萊德彼特飾演殺手的《子彈列車Bullet Train》電影，打造兩款100元聯名套餐，大吃鰤魚刺身。還推出為爸爸特製的父親節限定餐盒，每一盤都美得像幅畫，尤其浮誇的「鮭魚干貝花」超吸睛。
改編自日本作家伊坂幸太郎的暢銷推理小說《瓢蟲》，動作電影《子彈列車》描述布萊德彼特飾演的殺手「瓢蟲」，搭上全球最快的高速列車執行最新任務，展現俐落身手再次帥翻大銀幕。
高CP值享受的爭鮮PLUS及現點即送MAGiC TOUCH雙品牌，同步推出《子彈列車》電影聯名100元套餐，大吃鰤魚刺身。富含油脂帶有清爽風味的香檸鰤魚刺身，一次出動三貫搭配檸檬可樂，在MAGiC TOUCH列車直送；爭鮮PLUS則主打綿密醇厚的焦糖蜜柑鰤魚，配上鮮甜的檸香赤蝦與檸檬可樂，涼夏美味雙軌送進嘴。
旗下的爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8與MAGiC TOUCH点爭鮮，一起同步推出父親節特製的限定餐點，單品項價格從250元的經典握壽司、精選厚切刺身，到豪華組合價2200元的海陸雙拼綜合餐盒等各式美味。
MAGiC TOUCH点爭鮮的「豪奢海味盛合」，滿滿放入最經典的鮭魚與鮪魚，搭配明太子、起士雙味赤蝦、龍蝦沙拉卷和松葉蟹絲等8款鮮美壽司，美得像幅畫；「霸氣海陸饗宴」則集結甘甜的明太子干貝、酪梨鮭魚、鮪魚、 還有松露牛肉、泡菜伊比利豬等特色壽司，滿足爸爸味蕾。
爭鮮迴轉壽司和爭鮮PLUS即日起至8/8，期間限定推出「滿鮮貝貝豪華宴」，除了鋪排鮪魚、干貝、赤蝦、蒲燒鰻魚、起士鮭等好料，尤其特製的5朵浮誇「鮭魚干貝花」超吸睛。定食8也自8/1起推出「香焗龍蝦」八八獻禮，豪華加菜慰勞爸爸。
壽司美登利也推出父親節期間限定盛合，南西店限定吃得到鮪魚赤身、鮟鱇魚肝刺身及鮪魚中腹握壽司等美味；大安店則有真鯛、紅魽、海膽等壽司搭配玉子燒／松葉蟹，還送茶碗蒸。