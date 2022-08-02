裴洛西將訪台、牽動兩岸敏感神經？台股早盤嚇跌逾250點
美國眾議院長裴洛西傳出將訪台，牽動美中台三方敏感神經，美股四大指數昨（1）日跌多漲少且幅度都不大，而今（2）日亞股走弱，日韓股市早盤分別跌1.3%與0.5%，台北股市開盤則跌250多點，下殺來到14726點，跌幅1.6%。權值股台積電早盤跌11.5元，來到492元。
美股道瓊指數1日下跌46.73點，或0.14%，收32798.4點；那斯達克指數下跌 21.71點，或0.18%，收12368.98點；標普500指數下跌11.66點，或0.28%，收4118.63點；費城半導體指數上漲11.2 點，或0.38%，收2978.3點。
傳美國眾議院長裴洛西將訪台，兩岸情勢緊張，台北股市今日開盤跌250多點，下殺來到14726點，跌幅1.6%。權值股台積電早盤跌11.5元，來到492元。聯電也跌2%多，來到39.35元。聯發科跌2%以上，來到677元。鴻海、南亞科、華碩、大立光、緯創、國巨、旺宏、力積電、日月光跌1到2%多，世界先進則跌逾3%。
而今日逆勢走揚的包括鋼鐵族群的中鋼構漲5%、威致漲4%多。友達黑翻紅，早盤漲超過1%。另外，黃金概念股佳龍漲8%、金益鼎漲逾5%。航太中的寶一、駐龍漲1到3%。而明基醫、東生華、慧友則漲4到6%。