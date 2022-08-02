裴洛西將訪台、牽動兩岸敏感神經？台股早盤嚇跌逾250點

美國眾議院長裴洛西傳出將訪台，牽動美中台三方敏感神經，美股四大指數昨（ 1 ）日跌多漲少且幅度都不大，而今（ 2 ）日亞股走弱，日韓股市早盤分別跌 1.3% 與 0.5% ，台北股市開盤則跌 250 多點，下殺來到 14726 點，跌幅 1.6% 。權值股台積電早盤跌 11.5 元，來到 492 元。

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美股道瓊指數 1 日下跌 46.73 點，或 0.14% ，收 32798.4 點 ； 那斯達克指數下跌 21.71 點，或 0.18% ，收 12368.98 點 ； 標普 500 指數下跌 11.66 點，或 0.28% ，收 4118.63 點 ； 費城半導體指數上漲 11.2 點，或 0.38% ，收 2978.3 點。

傳美國眾議院長裴洛西將訪台，兩岸情勢緊張，台北股市今日開盤跌 250 多點，下殺來到 14726 點，跌幅 1.6% 。權值股台積電早盤跌 11.5 元，來到 492 元。聯電也跌 2% 多，來到 39.35 元。聯發科跌 2% 以上，來到 677 元。鴻海、南亞科、華碩、大立光、緯創、國巨、旺宏、力積電、日月光跌 1 到 2% 多，世界先進則跌逾 3% 。