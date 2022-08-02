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蔣萬安邀功不孕症補助　林楚茵揭：當初拒審預算還攬功？

▲國民黨去年拒審「擴大不孕症生殖補助」預算，民進黨當時就呼籲「二寶爸」蔣萬安應回立院審查。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨去年拒審「擴大不孕症生殖補助」預算，民進黨當時就呼籲「二寶爸」蔣萬安應回立院審查。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-02 09:56:43

國民黨台北市長參選人蔣萬安及其團隊近來屢次對外宣稱，不孕症擴大補助是其功勞，並批評前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中跟行政院是拿香跟拜，引發論戰。陳時中競選發言人林楚茵今（2）日上午表示，去年11月總預算審查時，國民黨杯葛預算，就包括「擴大不孕症生殖補助」，蔣萬安還一起配合作秀，現在還厚臉皮攬功，根本是「阻生叔叔」；陳時中競選總幹事吳思瑤今日也表示，早在蔣萬安之前就倡議擴大不孕症補助的立委至少就有7位。蔣萬安明明慢半拍還想要掠人之美，割稻搶收政策利多，「那讓他自嗨也無所謂」。

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▲林楚茵擔任陳時中競選發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
▲林楚茵說，去年11月底，國民黨決定拒絕審查預算、差點讓補助開天窗時，蔣萬安還一起配合作秀，現在竟然厚臉皮攬功。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
林楚茵說，蔣萬安是忘記還是害怕想起來？去年11月總預算審查時，國民黨杯葛預算，是民進黨堅持審查。當時自己在臉書與節目上曾大聲疾呼，被國民黨阻擋的預算中，包含許多民生補助，國民黨不能為了非理性的反對而反對，反而阻擋民生預算。

林楚茵說，當時國民黨企圖阻擋的中央政府總預算內，就包括蔣萬安大言不慚、宣稱是他推動的「擴大不孕症生殖補助」，更自誇是還自稱「助生叔叔」？

林楚茵強調，去年11月底，國民黨決定拒絕審查預算、差點讓補助開天窗時，蔣萬安還一起配合作秀，現在還厚臉皮攬功，當初拒審不孕症補助預算，根本是「阻生叔叔」。

林楚茵說，蔣萬安說是政府從善如流，接受他的建議才推動的，結果民進黨立委林靜儀、管碧玲等人秀出對話、質詢證據打臉，早在蔣萬安提出前，行政院、專家、委員們就已經在討論了，甚至總統蔡英文在2019年已經指示研擬了，現在政策成功就想要獨攬個人政績，根本是「萬安牌收割機」。

吳思瑤表示，陳時中拿出具體紀錄，他在衛福部長任內，早在蔣萬安之前就倡議擴大不孕症補助的立委至少就有7位。蔣萬安明明慢半拍還想要掠人之美，割稻搶收政策利多，「那讓他自嗨也無所謂」。

吳思瑤說，但國民黨拒審行政院中央政府總預算，包含幼托津貼、不孕症補助都因此受阻，不能不算蔣萬安這一份。去年12月民進黨中央黨部婦女部針對「國民黨不要再擋婦幼預算」就曾公開呼籲，這樣的歷史紀錄，一定要讓台北市民看看。

▲吳思瑤擔任陳時中競選總幹事（圖／記者葉政勳攝）
▲吳思瑤說，國民黨拒審行政院中央政府總預算，包含幼托津貼、不孕症補助都因此受阻，不能不算蔣萬安這一份。（圖／記者葉政勳攝）

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