魏應充遭判9年2月！支持者湧入粉專聲援 親寫4字感謝
頂新製油公司前董事長魏應充，多年來官司纏身，上週最高法院定讞判刑9年2個月，魏應充必須第3度入獄服刑，消息傳出後各界反應不一，雖然有人叫好，但也有近4千名網友湧入「來自永靖的老園丁 - 魏應充」粉絲團留言，替魏應充打氣。據了解，魏應充本人對於官司結果相當坦然，昨（1）日特別以書法寫下「安住、日常」，期勉員工及支持網友安住身心、如常生活。粉絲團也貼文感恩每位朋友一路相挺，「不管接下來董仔命運如何，希望大家都能記得董仔幾年來的分享，一起攜手以善愛為寶、一起讓我們生活的土地更美好。」
頂新製油前董事長魏應充被控於2012至2014年間，自越南大幸福公司進口劣質油品，精煉製成食用油販售，不法獲利逾1億元，部分犯行已先判4年8月定讞，最高法院上週五（7/29）對其餘犯行，依《食安法》販賣假冒食品罪、《刑法》詐欺取財罪再判4年10月，得易科罰金部分判4年4月，合併9年2月定讞，已通知檢方啟動防逃機制。
魏應充第一次入獄，是因味全混油案，智慧財產法院依詐欺取財等罪，判處2年定讞，服刑500多天後，2018年12月18日假釋出獄。後來，魏應充又因頂新劣油案部分犯行，2019年底再判4年8月定讞，2020年1月二度入監，2021年1月假釋。
而這次官司定讞後即將第三度入獄，許多支持者及網友紛紛前往粉絲團留言打氣，包括味全龍隊前領隊任中傑大嘆：「如此好人卻身陷司法，只能說天道何在！」也有支持者說：「三董加油 ..德不孤 必有鄰..」不過也有網友認為：「法律之下人人平等除非是被誣陷，做好事值得大家讚賞，觸犯法律也要被懲罰。」