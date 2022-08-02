裴洛西將訪台 高層下令應急部隊部署、加強基礎設施安全
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲參訪行程，據傳今（2）日晚間將搭乘美軍C-40C抵達台灣，並規劃3日上午與我國黨政高層會面。為防中國在裴洛西訪台期間威脅，國防部下令自今（2）日8時至4日12時止，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，時間將依共軍威脅適切調整，政院也下令強化基礎關鍵設施安全。
在美國總統繼任順位中，眾議院議長僅次於副總統，是美國政壇僅次於總統、副總統，政壇影響力排名第三號人物。因此中國方面強烈反對裴洛西訪台，白宮表示曾警告中國可能會向台灣海峽發射飛彈、派遣戰機進入台灣防空識別區，甚至展開大規模的海上或空中行動。
據了解，針對中國可能軍事恫嚇，傳出國防部今晨發布「強化戰備整備指導期間」，將自8月2日8時迄4日12時，並依共軍威脅適切調整，國防部下令今晨0800前完成應急部隊部暑。軍方表示，並沒有提升戰備等級、沒有增加戰備兵力、沒有管制休假、也沒有規定主官必須在營，只是加強台海監控。
針對裴洛西訪台，行政院長蘇貞昌今日受訪表示，對於裴洛西長年關心自由、民主、人權，挺台灣友我，非常感謝；對任何外國的貴賓、友我的議員大家來訪，都非常地歡迎，也都會做最妥善的安排，也對於來訪的時間、方式種種，都會尊重訪賓的規劃。
據了解，行政院在6月底成立專案小組檢視關鍵基礎設施，為確保裴洛西訪台期間基礎設施正常運作，政院也於昨晚下令維護基礎關鍵設施安全，包括機場、電力、油氣、交通等設施。