品味新生代設計創意 「2022新一代特調展」盛大登場
台灣新銳設計盛事「2022新一代設計展」，於今（2）日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場！線上展覽已於6月1日開展，至今創下超過80萬人次參觀，實體展覽由國內外獲獎無數的「柏成設計」團隊操刀，並集結今年度表現最優異的作品，包括參與「金點新秀設計獎」、「新一代設計產學合作」等大獎得主，展現台灣年輕設計力。
「2022新一代設計展」是由經濟部及教育部共同指導，並由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院負責執行，已於6月1日線上開展，至今創下超過80萬人次參觀。
為表彰傑出優秀的設計創意，今年首度將「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，並於今（2）日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場，於9月25日止結束展期。
「2022新一代特調展」擷取得獎的優秀作品以實體展方式展出，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，此次特展期望觀展過程彷彿品嚐一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」。
展覽由國內外獲獎無數的「柏成設計」團隊操刀，運用可回收的黑色紙管作為展台材料，展現紙材的堅固耐用並符合循環設計理念，並在產學設計展區設置穿線互動牆，傳達企業與學生合作過程彷彿拉出一條連結彼此的「實線」，再以共創與合作「實現」跨域創新設計。
展覽集結今年度表現最優異的作品，包括「金點新秀設計獎」獲9大參賽類別評審團最高評價的年度最佳設計獎、包裝設計與循環設計特別獎，以及金點新秀贊助特別獎的優設銀獎得獎作品共16件，皆為自4千多件參賽作品中脫穎而出的一時之選。
另外，還有參與第8屆「新一代設計產學合作」，獲得金、銀、銅獎作品共36件，也是由出題企業自513件參與計畫作品中選出，為產學合作最精湛的心血成果。
「新一代設計產學合作」是一個跨領域創新實驗平台，此屆以聯合國SDGs永續發展目標為年度主題，號召18家企業單位出題、35間大專院校參與，企業及學校參與數皆為歷屆之最。
「2022新一代特調展」展覽期間也將特別規劃相關講座或工作坊活動，讓民眾有機會體驗新一代的創意，也在支持台灣年輕設計力發展的同時，一同見證未來產業及社會創新的可能。