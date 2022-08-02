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東洋總座侯靜蘭喊五年營收翻倍　邁向國際化祭三大策略

▲台灣東洋新任總座侯靜蘭喊出5年後要營收翻倍成長。（圖／記者許若茵攝，2022.08.01）
▲台灣東洋新任總座侯靜蘭喊出5年後要營收翻倍成長。（圖／記者許若茵攝，2022.08.01）

記者許若茵／台北報導

2022-08-02 10:54:30

台灣東洋新任總座侯靜蘭具有三十年國際藥品營銷以及企業教練管理專才的經驗，自4月18日上任至今，已為成立62年的本土藥廠台灣東洋，制定新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等3項重要策略，邁步國際化，更喊出5年後要營收翻倍成長。

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侯靜蘭曾任諾華腫瘤亞洲區負責人，認為台灣生技產業在高技術門檻的新藥研發技術、市場行銷、智慧醫療等面向都有繼續發展的優勢。她表示，自己從新加坡回到台灣，就是希望協助台灣東洋導入創新，進一步為台灣生技產業帶來新的發展模式，她更喊出5年內，東洋營收目標要翻倍成長。

侯靜蘭分享領導哲學時，强調領導者最重要的是「帶人帶心」，其次才是建立公司制度與管理。因此，不論是帶領亞洲團隊或台灣東洋團隊，侯靜蘭強調，自己會先描繪團隊工作願景並藉此激發團隊熱情，最後再根據組織特色制定戰略目標，由於目標還是須由團隊達成，所以發展員工能力就非常重要。

侯靜蘭指出，高品質的產品、創新的能力以及良好的誠信形象是邁向國際化不可或缺的條件，因此，台灣東洋會持續完整特定領域產品線與強化困難學名藥領域的發展，進一步讓高品質產品銷售於海內外等重要市場，讓公司在營運和利潤同時增長之餘，還能不斷創新以提升整體經濟規模。侯靜蘭深信，只要台灣東洋在持續創新突破，定能為全球醫護提供更多解決方案也能提升病患生活品質。

侯靜蘭透露，董事長林全曾說生技藥業應回歸關心健康本質，正因認同董事長的理念與初衷，她決定回到台灣加入台灣東洋。侯也提到，在過去對全球醫療團隊提出解決方案的服務經驗中，最喜悅的就是看見醫病的認同肯定和他們臉上的笑容。

爲了提供醫病更多、更好的選擇，侯靜蘭說明，今年台灣東洋除了陸續推出新的學名藥物之外，也與國際知名藥廠合作引進新世代的抗生素和新型麻醉鎮靜藥物；而代理的細胞流感疫苗日前也獲食藥署新增核准適應症可用於6個月至3歲嬰幼兒；另外，爲滿足與照顧銀髮長輩的防疫需求，含佐劑的新型流感疫苗也規劃於明年上市，台灣東洋盼藉完整的產品組合為國人健康再盡心力。

此外，綜觀國際醫療發展趨勢，侯靜蘭預估，智慧醫療必然是下一個醫學里程碑，雖然台灣電子科技產業和數位科技表現突出，但臨床醫療應用上還有相當大的成長空間。所以，台灣東洋除目前與緯創醫學合作智慧輔具的推廣外，也為跨足智慧醫療領域開始預做準備。

上任3個月餘的侯靜蘭，認為台灣東洋穩健踏實、信實可靠的企業文化，深受許多國際藥品公司青睞，因此台灣東洋將從策略合作、發展新藥研發、投入CDMO（委託開發暨製造服務）等優勢基礎上，開闢新的發展模式，要與全球策略夥伴合作並藉品牌結盟與優勢相乘共創雙贏，為全球醫病提供更多、更好的解決方案。

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