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萬豪酒店奢美系下午茶！把爸爸當情人寵　君悅住房優惠曝

▲父親節把爸爸當情人寵！台北萬豪酒店攜手比利時GODIVA，推出「奢美系」布魯塞爾絢金下午茶；台北君悅酒店，首推「醉勇大丈夫」住房專案，房內暢飲海尼根，還有趣味「計步」折抵優惠。 （圖／翻攝自台北君悅酒店FB）
▲父親節把爸爸當情人寵！台北萬豪酒店攜手比利時GODIVA，推出「奢美系」布魯塞爾絢金下午茶；台北君悅酒店，首推「醉勇大丈夫」住房專案，房內暢飲海尼根，還有趣味「計步」折抵優惠。 （圖／翻攝自台北君悅酒店FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-02 11:11:14

父親節寵爸爸！台北萬豪酒店攜手比利時GODIVA，推出「奢美系」布魯塞爾絢金下午茶，悠閒小酌搭配浪漫巧克力，和另一半華麗約會或把爸爸當情人寵，都是雙重享受。台北君悅酒店住房歡慶父親節，首度推出「醉勇大丈夫」專案，房內超帥啤酒機暢飲海尼根，還有趣味「計步」折抵優惠。

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▲「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」，浪漫奢美。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」，浪漫奢美。（圖／台北萬豪酒店提供）
華麗感十足的「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」，以「夏之戀限定禮盒」人氣巧克力為靈感，多款醇厚GODIVA巧克力結合酸甜柑橘、酒漬櫻桃、甜脆榛果等浪漫元素，迷你錐形冰棒檸檬抹茶冰淇淋、優雅咖啡摩卡杯，搭配濃郁大人系黑森林櫻桃蛋糕、及海鹽荔枝生巧克力等特製風味，打造午後「巧克力控」天堂。

▲咖啡摩卡杯在杯緣放上以GODIVA 72%黑巧克力特製的造型小湯匙，湯匙盛裝咖啡香緹再灑上跳跳糖，創意十足。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲咖啡摩卡杯在杯緣放上以GODIVA 72%黑巧克力特製的造型小湯匙，湯匙盛裝咖啡香緹再灑上跳跳糖，創意十足。（圖／台北萬豪酒店提供）
鹹點也找得到巧克力巧妙入菜，炙燒北海道干貝襯開心果脆片、千層派佐培根脆片馬斯卡彭裹榛果巧克力醬，尤其選用美國Prime等級牛小排薄切後炙燒，捲入香菇、馬鈴薯泥，再淋上以辣椒佐味之GODIVA黑巧克力醬、並灑上起司薄片，「美國牛小排佐辣味72%黑巧克力醬」是讓人吮指的美味。

即日起至10/10於台北萬豪酒店Lobby Lounge限時供應，點用即贈送「GODIVA專門店散裝巧克力兩顆裝兌換券」乙張。雙人下午茶每套2,380元（搭配台北萬豪經典午茶架）含兩杯咖啡或茶，（或2,680元搭配GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤及額外兩杯氣泡酒）。每日限量供應，人氣超夯建議提前三日預訂，（價格須加一成服務費，特殊活動不得與任何優惠併用）。

▲台北君悅首度推出「父親節‧醉勇大丈夫」專案，慰勞爸爸在房內暢飲啤酒好好慶祝。（圖／翻攝自台北君悅酒店FB）
▲台北君悅首度推出「父親節‧醉勇大丈夫」專案，慰勞爸爸在房內暢飲啤酒好好慶祝。（圖／翻攝自台北君悅酒店FB）
台北君悅酒店歡慶父親節，自即日起~8/28首度推出「醉勇大丈夫」住房專案，雙人入住15坪尊尚客房、享嘉賓軒Happy Hour及凱菲屋豐盛早餐，而且可以在房內暢飲8L海尼根啤酒，並外帶「炙愛吐思」父親節蛋糕，（官網預訂週日至週五入住，每晚NT$5,288+15.5%、週六每晚加價NT$600）；此專案還適用國旅補助，訂房再加碼送NT$1300飯店金（含住房NT$500／餐飲NT$500／SPA NT$300）。

更趣味推出「賣步向『錢』」折抵優惠，入住期間凡累積每3千步，於退房時出示計步器證明，即可獲享額外房價折抵100元，每房至多折抵500元，（限1台計步器，恕不得與其他計步設備同時累計；8/31每日限量5間，8/6恕不適用）。

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