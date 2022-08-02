萬豪酒店奢美系下午茶！把爸爸當情人寵　君悅住房優惠曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
鹹點也找得到巧克力巧妙入菜，炙燒北海道干貝襯開心果脆片、千層派佐培根脆片馬斯卡彭裹榛果巧克力醬，尤其選用美國Prime等級牛小排薄切後炙燒，捲入香菇、馬鈴薯泥，再淋上以辣椒佐味之GODIVA黑巧克力醬、並灑上起司薄片，「美國牛小排佐辣味72%黑巧克力醬」是讓人吮指的美味。
即日起至10/10於台北萬豪酒店Lobby Lounge限時供應，點用即贈送「GODIVA專門店散裝巧克力兩顆裝兌換券」乙張。雙人下午茶每套2,380元（搭配台北萬豪經典午茶架）含兩杯咖啡或茶，（或2,680元搭配GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤及額外兩杯氣泡酒）。每日限量供應，人氣超夯建議提前三日預訂，（價格須加一成服務費，特殊活動不得與任何優惠併用）。
台北君悅酒店歡慶父親節，自即日起~8/28首度推出「醉勇大丈夫」住房專案，雙人入住15坪尊尚客房、享嘉賓軒Happy Hour及凱菲屋豐盛早餐，而且可以在房內暢飲8L海尼根啤酒，並外帶「炙愛吐思」父親節蛋糕，（官網預訂週日至週五入住，每晚NT$5,288+15.5%、週六每晚加價NT$600）；此專案還適用國旅補助，訂房再加碼送NT$1300飯店金（含住房NT$500／餐飲NT$500／SPA NT$300）。
更趣味推出「賣步向『錢』」折抵優惠，入住期間凡累積每3千步，於退房時出示計步器證明，即可獲享額外房價折抵100元，每房至多折抵500元，（限1台計步器，恕不得與其他計步設備同時累計；8/31每日限量5間，8/6恕不適用）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！