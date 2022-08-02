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證交所宅在家學習網夯　8月推出如何看懂財務報表

▲證交所宅在家學習網自去（2021）年8月30日推出，每月定期更新網站內容，8月份推出圖文並茂的解讀分析財務報表。（圖／擷取自宅在家學習網）
▲證交所宅在家學習網自去（2021）年8月30日推出，每月定期更新網站內容，8月份推出圖文並茂的解讀分析財務報表。（圖／擷取自宅在家學習網）

記者許家禎／台北報導

2022-08-02 11:15:42

證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容。8月份推出圖文並茂的解讀分析財務報表，更有最新力作，影音生動的「投資新手如何看懂財報」影片，另外還有慎防詐騙注意事項、構成內線交易宣導說明，內容豐富而多元。

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證交所指出，宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，增加如何看懂財務報表及解讀分析財務報表。買賣股票要多看、多聽、多做功課，投資人如何看懂財務報表及增加財報基本觀念，相形之下就十分重要。財務報表是企業營運狀況的診斷報告，上市公司應按季出具財務報表，利害關係人可以從中獲知公司營運及財務變化之重要訊息。

財務報表應包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等四大報表。深入瞭解財報對於如何分析公司及產業有實質助益，判讀財報方式會依使用者目的不同而有所差異，需搭配深入了解產業，才能發揮最大效益，透過各種財務比率，投資人可以瞭解公司近幾年財務狀況或經營狀況的變化情形，也可與同業進行比較，內容最適合初入股市，想要做功課的投資人。

證交所指出，宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。其中本期「電影院」單元，呼應哈燒股識「圖書館」單元的看懂財務報表及解讀分析財務報表，精心製作「投資新手如何看懂財報」影片，教育投資人進入股市，不可道聽塗說，應有自我判斷上市公司優劣的能力，而看懂財務報表則是最基本的投資獲利技巧。

「地雷區」單元，本期新推出慎防詐騙注意事項，及構成內線交易宣導說明。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，可致電165反詐騙。

另外，有關內線交易之構成，依據證券交易法第157條之1重大消息範圍及其公開方式管理辦法，「簽訂重大合作契約」係屬證券交易法施行細則列舉之重大消息，如內部人、準內部人或消息受領人實際知悉該等重大消息，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內自行或以他人名義買賣公司股票，則有違反內線交易之虞，提醒投資大眾，了解法規才能避免觸法構成內線交易。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現，無論是年輕人投資風險宣導活動，大專院校前進校園金融教育實體講座，還是創新板投資人推廣活動，都是第一手的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，也能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，自去（110）年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾12.3萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。


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