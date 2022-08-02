「醫界王陽明」賴弘國三度娶妻　花邊太多病患秒換醫師

擁有「醫界王陽明」之稱的台灣醫學美容醫師賴弘國，2022年2月梅開三度娶回第三任妻子Alice，並且宣布升格當爸，日前他與老婆一同和好友聚會，在社群媒體上曬出合照，照片中賴弘國嬌妻Alice雖挺著孕肚，卻依舊擁有好身材，一襲白色洋裝顯現傲人上圍。而婚姻生活豐富的賴弘國卻也因為花邊新聞太多，導致病患取消預約換人看。





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▲長相俊俏的賴弘國，有「醫界王陽明」之稱。（圖/翻攝自賴弘國IG）

賴弘國2016年與「華航林依晨」空姐趙筱葳(Ivy)結婚，愛的高調卻僅僅維持短短半年。2018年與香港女子天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）閃婚，兩人大方一同上節目曬恩愛，婚姻生活備受關注，但僅維持14個月，於2020年3月離婚。





花邊新聞不間斷的賴弘國，在節目《醫師好辣》上透露自己常被名氣所困擾，經常上娛樂新聞版面的他，有的患者因此慕名而來，有的患者則因此對他的醫術專業生不信任，讓賴弘國大嘆吃虧。





▲賴弘國在節目上坦言自己深受名氣困擾（圖／翻攝自YouTube醫師好辣）

賴弘國坦言早期曾有一名女病患對於當下的治療非常滿意，還表示願意介紹自己的妹妹來看診，不料一週後卻發現姊妹倆都沒有來找自己看診，妹妹還預約了診所的另一名醫師，問了美容師才知道，原來是姊姊上網搜尋賴弘國，出現的都是結婚、離婚等花邊新聞，讓患者感覺不可靠，因此不願意繼續給賴弘國治療。對此賴弘國無奈感嘆：「人怕出名，豬怕肥。」



